2 ноября 2018 г. Эми Феррис-Ротман и Эллен Накасима | The Washington Post Эстония много знает о борьбе с российскими шпионами, и Запад обращает внимание на ее уроки Крохотная Эстония может дать совет своим западным партнерам: называйте имена российских шпионов во всеуслышание и стыдите их, утверждает The Washington Post. "И, когда месяц назад США и их крупные европейские союзники сделали именно это, эстонцы испытали тихое удовлетворение", - замечают журналистки Эми Феррис-Ротман и Эллен Накасима. "Как-никак эта бывшая республика СССР много лет находится на фронте борьбы с тайными шпионскими операциями и предполагаемыми внедрениями агентов, которые совершает Москва. Эстонские официальные лица заявляют, что с 2008 года арестовали не менее 17 человек по подозрениям в шпионаже на российские разведслужбы, причем имена подозреваемых часто сообщают прессе, а заодно передают видеозаписи следственных действий или арестов", - пишет издание. "Эстонский подход таков: "Смотрите, мы вас ловим, мы называем ваши имена вслух, мы вас стыдим, мы вас выдворяем", - сказал экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. "По его словам, до последнего времени большая часть стран старалась не предавать свои операции по поимке шпионов огласке, поскольку стремилась избежать негативных последствий на дипломатическом уровне. Но этот подход с неафишированием своих действий - Ильвес назвал его "заметанием под ковер" - испарился на фоне более активных наступательных шагов московских разведслужб и некоторых западных деятелей", - говорится в статье. "Предполагаемые миссии ГРУ в нынешнем году в Европе (где оно обвиняется в отравлении Скрипаля в Британии и в хакерской атаке в Гааге на организацию, надзирающую за запретом химоружия) создали впечатление, что методы у него неумелые и топорные", - пишут авторы. Но эстонские официальные лица утверждают, что ГРУ действует с определенной долей бравады и молодечества. "Фанатичная организация в смысле: "Мы будем делать то, что делаем, и пошло оно все к черту", - заметил Ильвес. "Предположения, что агенты Москвы - некомпетентные люди или дилетанты, могут быть опасны, сказали эксперты. В целом сотрудники ГРУ успешно выполняют задания, а те, кто попадаются, считаются в основном побочным ущербом в глазах российского государства", - говорится в статье. Эксперт Марк Галеотти (Institute of International Relations, Прага) говорит, что некоторые ляпы ГРУ в области безопасности операций можно объяснить "высоким темпом" этих операций. "Им приходится тратить меньше времени на подготовку, - сказал он. - Им также не удается опираться только на самых лучших сотрудников". "Бывшие и действующие официальные лица Эстонии сказали, что ГРУ быстро перегруппируется после разоблачения своих сотрудников", - пишет издание. "Для ГРУ характерна его отличительная грубоватая крепость; излишней утонченностью оно не отличается", - сказал Лаури Лепик, экс-посол Эстонии в ООН и экс-полпред Эстонии в НАТО. "Их не волнует безопасность операции, - добавил он. - Они просто сделают попытку, а в случае неудачи - новую попытку". "Эстонская сторона заключила, что наилучшая стратегия - разоблачать предполагаемых агентов и подавать Москве недвусмысленные сигналы", - пишет газета. Например, когда в сентябре в Таллине были арестованы отец и сын по подозрениям в передаче военных тайн в ГРУ, эстонские власти развили бурную деятельность. Через два дня прессе сообщили их имена - Петр Волин и Денис Метсавас, - а также передали видеозапись ареста Метсаваса. Газета называет их арест особенно сильным ударом по России, сообщая, что Метсавас имел доступ к планам эстонских вооруженных сил на случай кризиса, а также к секретным документам, касавшимся координации действий с НАТО.