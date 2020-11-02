Два врача на 100 пациентов с коронавирусом

В интервью немецкому изданию Frankfurter Rundschau глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева говорит о коронавирусе, пришедшей в упадок системе здравоохранения России, а также о Путине и Навальном.

На сайте памяти российских медиков, умерших от коронавируса, в настоящий момент перечислено почти 780 имен. "С одной стороны, не хватает средств индивидуальной защиты. Вначале персоналу приходилось шить себе маски из наволочек. С другой стороны, медики абсолютно перегружены. Коллега из Ульяновска рассказал нам, что в одной из больниц медбрат делал в день 300 уколов и ставил 300 капельниц. Один врач и один медбрат на 400 пациентов. В другой больнице для коронавирусных пациентов на 100 человек приходится 2 врача", - указала Васильева, добавив, что "реальная смертность гораздо выше" официальной статистики.

"В один день в одной из больниц Ульяновска умерло 15 человек. Во всей Москве, где проживает в 20 раз больше людей, в тот же день официально умерло 35 пациентов с коронавирусом, - подчеркнула собеседница издания. - А сколько водителей скорых рассказывают там, что у них не получается выезжать на все вызовы, сколько людей умирают дома без медицинской помощи?".

"В городе Окуловка в Новгородской области недавно приговорили к штрафу в размере 50 тыс. рублей хирурга Юрия Коровина, потому что он принял от нас медицинские материалы, якобы нарушив санитарные предписания. Это были маски и защитная одежда для районной больницы, а также тонометры и микроволновка. Хирург принимает помощь, которая необходима его больнице, и его за это наказывают. (...) Такие людоедские истории происходят по всей России", - указала Васильева.

Говоря о структурных проблемах российского здравоохранения, глава "Альянса врачей" отметила: "Более половины больниц были закрыты, из 15 тыс. осталось 7 тыс. И, конечно, был уволен персонал. У нас на 50 тыс. человек приходится 2,7 онколога. А по всей России есть только 200 детских онкологов. В том, что касается здравоохранения, наше политическое руководство, кажется, живет по принципу: "После нас хоть потоп!".

"Самая большая проблема заключается в распределении средств. Если деньги выдаются, то странным образом. Их крадут, царит хаос. Существует, например, программа "Земский доктор" для привлечения в деревни молодых медиков. Но зачастую для них нет жилья, и им не платят причитающуюся премию в миллион рублей. А их зарплата составляет около 30 тыс. рублей", - рассказала собеседница издания.

"Наш профсоюз - это объединение профессиональной группы. Если нам помогает Навальный, то большое спасибо; если помогает Путин, тоже большое спасибо. Но я против Путина, потому что я вижу, как за 20 лет он разрушил систему здравоохранения. Я хочу восстановить эту систему, я хочу, чтобы страной правил тот, кто тоже этого хочет. Я за Навального", - сказала Васильева.