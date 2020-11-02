Президентские выборы в США глазами европейских редакторов

Главные редакторы газет-партнеров Le Figaro по европейскому альянсу LENA высказываются о целях и задачах соперничества Трампа и Байдена для их стран.

"(...) В последние годы в Испании мы становимся свидетелями легитимации таких политических принципов и практики, которые десять лет назад считались просто неприемлемыми. Происходит рост популизма с использованием методов и высказываний, порой дословно заимствованных у президента Соединенных Штатов. Правительства нескольких регионов Испании полагаются на голоса крайне правых. Их официальные представители идут по стопам Трампа. Перефразируя Толстого, можно сказать, что каждая несчастливая страна несчастлива по-своему, и когда будет объявлен победитель Белого дома, проблемы Испании никуда не денутся. С другой стороны, если американцы избавятся от Трампа, то его падение будет иметь колоссальный резонанс во всех уголках Испании", - считает Хавьер Морено, главный редактор El Pais.

"(...) По всем направлениям, от экономического восстановления до укрепления прав человека, включая стратегическую дуэль с Пекином, Запад нуждается в более тесных трансатлантических связях, а значит, в президенте США, полном решимости укрепить и возродить сообщество демократий. Именно с этой точки зрения Европа и Италия наблюдают за поединком уходящего президента Дональда Трампа и его оппонента Джо Байдена. Остается лишь надеяться, что тот, кто победит, сумеет объединить Америку и убедить ее исполнять роль лидера "свободного мира", - заявляет Маурицио Молинари, главный редактор La Repubblica.

"(...) Германия - мировая держава, когда речь идет о том, чтобы читать мораль. Страна считает себя не только образцовым учеником в Европе, но и гуманитарной сверхдержавой. Вследствие этого заголовки, называющие Ангелу Меркель "лидером свободного мира", льют бальзам на душу нации, которая возлагает свои надежда на "мягкую силу". И все же Германия никогда не нуждалась в Америке так сильно. Америка представляет собой не только важный рынок для немецких автомобилей, но также является гарантом нашей безопасности. И нашего будущего процветания, потому что Германия - одна из стран, наиболее зависимых от глобализации", - отмечает Ульф Пошардт, главный редактор Die Welt.

"(...) Странный выбор предложили американцам 3 ноября. Выбор между 74-летним президентом, который пошатнул все устоявшиеся кодексы, осмелился на все эксцессы, разделил свою страну надвое и бросил вызов всем международным правилам, с одной стороны, и почти 78-летним соперником, который выглядит как человек прошлого, который хочет все "перестроить получше" и вернуться к определенной "нормальности", с другой. (...) Байден или Трамп? Как никогда ранее, Европе пора взять свою судьбу в собственные руки", - указывает Кристоф Берти, редактор бельгийской газеты Le Soir.

"(...) Польша - одна из последних стран, присоединившихся к ЕС и НАТО; она всегда рассматривала свое членство в этих организациях как своего рода гарантию своей безопасности после десятилетий, проведенных без свободных СМИ, без прав человека, без независимых судов и без гражданского общества. (...) Восточноевропейские правые выстраивают свой политический капитал на ксенофобии и популизме, отрицая смысл европейской интеграции. Венгерские правые открыто придерживаются политики Москвы и Пекина, а польские правые продолжают искать поддержки Вашингтона, как символической, так и реальной. И администрация Трампа предоставляет им ее, хотя по всем вопросам, важным для всей Европы, она делает ставку на изоляционизм и даже задается вопросом о заинтересованности в НАТО в тот самый момент, когда Россия атакует восточный фланг Альянса. Польша разрывается между своей верой в идеи основателей Соединенных Штатов и политикой Трампа, которая превратилась в карикатуру на американские ценности. Перемены в Белом доме могут помешать популистам в дальнейшем разрушать либеральную демократию. Это одновременно и немного, и много", - утверждает Адам Михник, главный редактор Gazeta Wyborcza.