После теракта в Ницце Жеральд Дарманен отправится в Тунис и Алжир

"(...) Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил в понедельник, 2 ноября, на телеканале BFMTV, что он посетит Тунис и Алжир в "конце недели", чтобы обсудить проблему борьбы с терроризмом и высылки "радикализированных" иностранцев. "Я уезжаю в выходные", - сказал министр, опрошенный после теракта в базилике в Ницце в четверг, в результате которого погибли три человека, а предполагаемым преступником оказался 21-летний тунисец, незадолго до этого прибывший во Францию", - пишет Le Figaro.

"Цель этой поездки - "все обсудить с моими коллегами из министерств внутренних дел и со спецслужбами, обменяться мнениями, чтобы получить больше информации", - добавил Жеральд Дарманен."Президент республики переговорил со своими коллегами о возможности высылки определенного количества людей, которые имеют гражданство этих стран и которые подозреваются в радикализации в нашей стране", - сказал он.

"Жеральд Дарманен также упомянул о поездке в Россию "в ближайшие дни", чтобы поднять эти вопросы. "Мы уже выслали 16 человек, которые подозреваются в радикализации", - уточнил он

"(...) В воскресенье вечером Елисейский дворец объявил о том, что президент Макрон попросил Жеральда Дарманена посетить Тунис. Решение было объявлено после телефонного разговора в субботу между президентом Франции и его тунисским коллегой Каисом Саидом, который "выразил солидарность с Францией после терактов", сообщили в администрации президента. Лидеры двух стран "договорились укреплять франко-тунисское сотрудничество" в борьбе с терроризмом. Они, в частности, "затронули деликатный вопрос о высылке тунисцев с обязательством покинуть территорию Франции (OQTF), в первую очередь тех, которые занесены в список лиц, подозреваемых в террористической деятельности", - добавили в Елисейском море. В субботу вечером президент Туниса сообщил, что Эммануэль Макрон и Каис Саид также обсудили "проблему нелегальной миграции и решения, которые необходимо найти сообща для борьбы с этим постоянно усиливающимся явлением", - пишет Le Figaro.

"Предполагаемым исполнителем теракта, в результате которого погибли три человека в базилике Нотр-Дам в Ницце, является 21-летний тунисец, нелегально прибывший в Европу через итальянский остров Лампедуза 20 сентября. По словам источника, близкого к следствию, он приехал во Францию за день до теракта. Глава правительства Туниса Хичем Мечичи в субботу призвал своих министров внутренних дел и юстиции всецело сотрудничать с французскими властями в этом расследовании", - говорится в публикации.