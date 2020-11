2 ноября 2020 г. Эндрю Креймер | The New York Times По российским провинциям ударила вторая волна коронавируса "На одном из видеороликов запечатлены тела в полиэтиленовых мешках, сложенные в подвале больницы в сибирском городе Барнаул, так как морг переполнен. "Вот так вот, - говорит голос на видео, одном из десятков анонимно опубликованных отчаявшимися работниками больниц на фоне всплеска случаев Covid-19 в провинциальных городах России. - Все завалено". "Весной пандемия особенно сильно ударила по Москве, в основном, пощадив провинции. Но сейчас инфекция распространяется в нескольких отдаленных регионах России, и больницы и морги переполнены", - пишет The New York Times. "За время своего длительного пребывания на посту президент Владимир Путин централизовал политическую власть. Но во время пандемии он делегировал региональным властям решения о блокировке предприятий, закрытии школ и принятии других мер предосторожности в области общественного здравоохранения. Заявленная цель заключалась в том, чтобы позволить местным властям адаптировать свои ответные меры к местным обстоятельствам, хотя политические аналитики также отметили, что это позволило Путину уклониться от вины за непопулярные приостановки работы или плохие результаты. Так или иначе, результатом стало множество правила по всей стране, которые часто плохо соблюдаются", - говорится в статье. "(...) В целом, система здравоохранения России справляется, - пишет издание. - Татьяна Голикова, заместитель премьер-министра, заявила, что по всей стране заняты 80% коек в ковидных госпиталях. Но некоторые регионы явно утратили контроль над эпидемией. Пять регионов сообщили, что занято 95 % коек". (...) "В свидетельствах и видеороликах из российских регионов России звучат некоторые душераздирающие рассказы. В Новокузнецке, сибирском угледобывающем городке, работник морга опубликовал видео, в котором он идет по трупам в мешках. Они так плотно лежат в коридоре, что другого пути, кажется, нет. (...)" "В Барнауле, городе с населением 625 тыс. человек, региональные власти признали наличие проблемы, но обвинили стороннего поставщика катафалков, используемых для вывоза тел для захоронения (...), - пишет газета. - (...) В Новокузнецке региональное министерство здравоохранения опубликовало заявление, в котором говорится, что морг переполнен, потому что многие семьи погибших также заболели и не смогли забрать тела для захоронения. В заявлении говорится, что власти строят новые полки для размещения тел". "В Благовещенске, городе на Дальнем Востоке, на границе с Китаем, местная журналистка Наталья Наделяева в отчаянии описала, как ей пришлось стоять в очереди в морг, чтобы забрать тело своего деда, а затем ждать в другой очереди в "Ритуальных услугах", чтобы договориться о похоронах. "В ритуальных услугах тоже мне говорили, что у них нет столько бригад, чтобы похоронить в срок всех, сколько сейчас умирает", - говорит она. "В целом, зарегистрированный в России уровень смертности - 19 случаев на 100 000 человек - ниже, чем в большинстве западноевропейских стран и США. Одно из объяснений состоит в том, что широкое тестирование в России выявляет множество легких или бессимптомных случаев. Но были также свидетельства того, что данные о смертности занижены. В Санкт-Петербурге новостной сайт Fontanka.Ru сообщил в пятницу, что он получил документ из крематория города, который, по всей видимости, противоречит официальному подсчету смертей от Covid-19. В документе, который называется "Журнал учета актов проведения кремаций тел умерших (погибших), зараженных новой коронавирусной инфекцией", перечислено на 2194 кремаций больше, чем зарегистрированных смертей от вируса с апреля по октябрь, подсчитал сайт". "Скопления тел наблюдаются как в больницах, так и в моргах. В Омске, сибирском промышленном городе, два водителя скорой помощи в этом месяце забрали 70-летнюю женщину и 85-летнего мужчину с тяжелыми симптомами COVID-19, но не смогли найти больницу со свободными местами. После того, как им в течение 10 часов отказали в нескольких приемных покоях, они в знак протеста припарковались возле регионального министерства здравоохранения прямо со своими больными пациентами в машине", - сообщается в публикации. (...) "На заседании кабинета министров в среду Путин обсудил рост числа случаев заболеваемости в российских регионах, но сказал, что не планирует общенациональный локдаун", - указывает газета. (...) Источник: The New York Times