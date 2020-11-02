"Могу вас застрелить прямо здесь"

"На протяжении нескольких недель Турция отправляет на Кавказ сирийских бойцов. Они призваны осуществлять великодержавные фантазии турецкого президента - и многие расплачиваются за это жизнью", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Тарек вернулся обратно живым. Для нескольких тысяч сирийцев, отправляемых Турцией на Кавказ в качестве наемников, это скорее исключение, - повествуют авторы статьи. - (...) История Тарека началась задолго до начала боев. Уже в середине августа в повстанческой сирийской провинции Идлиб и северной части провинции Алеппо, где властвует турецкая армия, ходили слухи, что турки снова нанимают мужчин, как раньше для боевых действий в Ливии. На этот раз для Азербайджана, братского народа Турции, как говорят в Анкаре. Сирийцы якобы должны работать на караульных постах на турецких военных базах. За это они ежемесячно будут получать до 2 тыс. долларов, что было подозрительно много для караульной службы. Члены финансируемых Турцией подразделений в Сирии получают 400 турецких лир в месяц, что равняется 41 евро".

"Этой истории с караульными постами, конечно, никто не поверил, - говорит Тарек, которого зовут иначе, но из страха перед турецкой разведкой он не хочет называть свое настоящее имя. - Но было все равно. Скоро зима. На что нам жить, где нам оставаться?". После того, как прошлой зимой войска режима Башара Асада взяли их деревню, 21-летний молодой человек и его родители стали беженцами в собственной стране".

"В сентябре слухи подтвердились. Набором людей занимались по поручению турок подготовленные ими сирийские "подрядчики", в основном дивизия "Хамза" и дивизия "Султан Мурад". (...) Паспорта и документы никто не спрашивал, не брали только тех, кто выглядел моложе 18 лет. Набрали около 500 человек, в их числе был Тарек и 42-летний Мохаммед аль-Шаалан, его давний знакомый. В отличие от большинства он обладал многолетним боевым опытом и в качестве командира должен был руководить небольшой группой, в которую входил Тарек", - говорится в статье.

"Как минимум ступенчатая система жалованья не оставила сомнений в том, что за всем стояла Турция: кроме месячной зарплаты в 1,5 тыс. долларов и оплаты лечения раненых, в случае смерти родственникам предназначалась выплата в размере 60 тыс. долларов - а также вид на жительство в Турции для основной семьи. Письменно ничего не фиксировалось", - отмечает издание.

"В северо-западной Сирии, все больше территорий которой контролируются с 2015 года турецкими военными и спецслужбами, между войсками Асада и закрытой границей с Турцией находятся более 3 млн людей. Среди них набираются бойцы для вмешательств Эрдогана: в Ливию, курдские регионы Сирии, теперь и в Нагорный Карабах".

По прибытии в Азербайджан, в армейском лагере вблизи границы с Ираном, Тареку и 300 другим бойцам выдали российское оружие, но они по-прежнему не знали, что им предстоит, повествует издание.

"Затем внезапно, около полуночи, пришел приказ: "Мы должны были срочно готовиться к атаке на армян", - вспоминает Тарек. (...) "Мы даже не знали дороги на фронт", - объясняет он. Однако бой начался еще до того, как они приблизились к фронту. (...) "Азербайджанцы были мертвы или убежали. Но куда было бежать нам? Над нами гремели истребители, вдали были слышны взрывы, мы ползали кругом, пока не нашли прикрытие. И ждали", - рассказывает Тарек".

"По его словам, лишь утром, когда обстрел закончился, пришли солдаты и отвели сирийцев обратно в лагерь. В ту ночь выжили все. Шаалан, руководитель группы, и несколько других бойцов пошли к командиру дивизии "Хамза", который сопровождал первый контингент. Они пожаловались ему: будучи просто привезенными куда-то и не зная местности, они становятся пушечным мясом".

"Командир, уклончивый мужчина примерно 35 лет, давший себе напыщенный псевдоним Саиф Абу Бакр, "меч первого халифа", накричал на них: они, по его словам, приехали воевать. И теперь у них в любом случае нет выхода. (...) "Дороги назад нет! Вы должны воевать, или же я могу застрелить вас прямо здесь", - заявил он".

(...)

"В первые недели умерли десятки бойцов, мужчины с севера Сирии, а также беженцы из других регионов страны. (...) Лишь 4 октября на родину было отвезено 40 тел. Один турецкий офицер обратился к Тареку и тем, кто выжил из его группы: "Если хотите получить свое жалованье, вы должны продолжать воевать!". По словам Тарека, они ответили, что отказываются от денег. 12 октября они вернулись в Сирию, некоторые были арестованы турецкой спецслужбой. Возможно, потому, что были слишком непокорными. Другим приказали молчать. По оценке Тарека, около 50 из 500 человек, отправившихся в путь, погибли до своего возвращения. Всего, по его словам, к концу октября в качестве наемников в Азербайджан было отправлено 3-4 тыс. сирийцев", - передает издание.

"Ни один из трех согласованных на международном уровне режимов прекращения огня не соблюдается. Прежде всего Азербайджан, кажется, хочет использовать ситуацию для того, чтобы бороться за завоевание мятежного анклава вплоть до последнего сирийца".

"Семьи на севере Сирии, полные отчаяния, принимают гробы своих сыновей. Турки требуют, чтобы их хоронили тихо и быстро", - пишет Der Spiegel.