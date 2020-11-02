Кремниевая долина готовится к хаосу

"На протяжении нескольких месяцев интернет-платформы моделируют ночь после выборов. Facebook даже рассматривает принятие крайних мер, предусмотренных для кризисных государств", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Марка Цукерберга можно обвинить во многих вещах, однако к ним не относится преувеличенный пафос, - отмечает журналист Симон Хурц. - (...) Когда Цукерберг, человек рассудка, настойчиво предупреждает о том, что может произойти после выборов в США, ситуация, вероятно, серьезная. "Я беспокоюсь за нашу расколотую страну", - написал он в сентябре. Он опасается беспорядков и вспышек насилия".

"В своем беспокойстве глава Facebook не одинок, - пишет издание. - Все крупные технологические концерны готовятся к тому, что когда закроются избирательные участки, может начаться хаос. Некоторые из них прибегают к радикальным мерам, которые еще в начале года казались немыслимыми. После того, как в мае Twitter осмелился указать под двумя вводящими в заблуждение твитами президента Дональда Трампа на проверку фактов, в Кремниевой долине, кажется, по крайней мере наметилась эра сознательности. Концерны прогнали правых радикалов и расистов, забанили агрессивно настроенные группы и заблокировали страницы конспирологической секты QAnon".

"Такие акции по расчистке борются лишь с симптомами, - указывает автор статьи. - Платформы устраняют скверные проростки ненависти, которой они позволяли формироваться годами. (...) Поэтому они не только их удаляют, но и пытаются воспрепятствовать тому, чтобы ложь достигала миллионной публики. Facebook, Instagram, Twitter, Google и Youtube указывают в своих лентах и результатах поиска на достоверную информацию о ходе и результатах выборов. Они удаляют опасные ложные утверждения, которые могут непосредственно привести к насилию. Другие вводящие в заблуждение посты снабжаются отметками с предупреждениями".

"Twitter зашел еще дальше. С 20 октября твитами больше нельзя делиться одним кликом. Вместо этого появляется сообщение о необходимости дополнить твит собственным комментарием. Кроме того, Twitter проверяет, действительно ли человек прочитал тексты, которые хочет порекомендовать другим. (...) Платформа, успех которой основывается на возможности быстро и просто делиться информацией, добровольно снижает свою скорость".

"Тем не менее в Кремниевой долине никто не рассчитывает на то, что этих шагов хватит, чтобы предотвратить возможный хаос. Facebook на протяжении нескольких месяцев моделирует до 70 различных сценариев катастроф, которые могут произойти в связи с выборами. 40 различных команд работают над предотвращением худшего развития событий".

"Facebook готовит крайние меры, предусмотренные для таких стран, как Мьянма и Шри-Ланка, или применявшиеся после фальсифицированных выборов в Белоруссии. Таким образом, по мнению технологических концернов, вскоре после голосования в этот вторник США официально станут кризисным государством. Но даже если платформы сделают все верно, многое может провалиться: в попытках Трампа подорвать доверие в голосование по почте и его результаты социальные сети играют лишь второстепенную роль - к такому выводу пришли в начале октября гарвардские исследователи. Главным рупором кампании американского президента по распространению лжи являются классические СМИ. И пока ничего не говорит о том, что ответственные лица Fox News внезапно обнаружат у себя совесть", - констатирует Süddeutsche Zeitung.