Психические последствия пандемии поражают всех, даже здоровых людей

"Страх, депрессивное настроение, забывчивость и спутанность сознания, бессонница: число побочных эффектов пандемии коронавируса существенно растет, и они поражают не только заболевших", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Социальная изоляция, неопределенное будущее, финансовые тревоги, а также страх за собственное здоровье и здоровье родных и друзей наносят ущерб психическому здоровью людей по всему миру. Долгосрочные психические последствия еще неясны, но уже сейчас первые исследования свидетельствуют о том, что риск развития депрессий, тревожных и стрессовых расстройств, а также аддиктивного поведения растет".

"К тому же Covid-19 может влиять на психическое здоровье не только из-за социальных и экономических последствий: в ходе болезни вирус может поразить мозг и спровоцировать нейропсихиатрические симптомы. К ним, согласно исследованию, опубликованному в научном журнале The Lancet, относятся страх, депрессивные расстройства, забывчивость и спутанность сознания, а также бессонница. В отдельных случаях в исследовании также говорится о психозах, делирии, подобных деменции состояниях и других нарушениях", - передает издание.

"Количество исследований о психических последствиях пандемии Covid-19 стремительно растет. "На сегодняшний момент имеется более тысячи публикаций на эту тему", - отмечает Андреас Мейер-Линденберг, директор Центрального института психического здоровья в Мангейме. (...) В числе препринтов недавно была опубликована и работа Оксфордского университета, согласно которой у большой части выписанных из больниц пациентов с Covid-19 в течение 2-3 месяцев после заражения вирусом все еще наблюдались такие симптомы, как тревожные состояния и депрессии", - говорится в статье.

"Риск проявления психических последствий особенно высок у заболевших, находившихся в больницах. "Если вы заражены, вы находитесь в ситуации, потенциально угрожающей вашей жизни. Вы поступаете в отделение интенсивной терапии, вам необходимо инвазивное лечение, искусственная вентиляция легких - это сказывается на психике", - поясняет Мейер-Линденберг".

"Исследование, проведенное Школой общественного здравоохранения Бостонского университета, показало, что в середине апреля депрессивные симптомы наблюдались у 27,8% взрослых американцев в сравнении с 8,5% до пандемии. Похожий рост был зафиксирован среди соответствующего населения после терактов 11 сентября, вспышки лихорадки Эбола и массовых протестов в Гонконге, пишут авторы исследования".

"Финское исследование показало, что с начала кризиса 25% из 4 тыс. опрошенных стало сниться больше кошмаров", - говорится в статье.

"Андреас Мейер-Линденберг отмечает, что проведенные ранее исследования о ситуациях карантина и изоляции во время таких инфекционных заболеваний, как MERS или свиной грипп, привели к росту посттравматических стрессовых расстройств, депрессивности и аддиктивных расстройств, а также к определенной стигматизации заболевших. Подвергнутся ли такой стигматизации зараженные Covid-19, покажет время".

"Однако уже сейчас можно назвать факторы, укрепляющие психическую устойчивость (резильентность) людей во время пандемии, а также карантина и локдауна. Так, важную роль играет информационный менеджмент. "Мы советуем найти для себя официальный, достоверный источник для получения информации и тратить на него лишь ограниченную часть времени в день", - говорит Мейер-Линденберг".

Центральное значение имеет также преодоление изоляции путем общения с друзьями и семьей. Необходим полноценный сон и четкая структура дня, также нужно оставаться активными, советуют ученые. "Другие превентивные рекомендации Федеральная палата психотерапевтов опубликовала недавно в документе "Пандемия коронавируса и психические заболевания". В частности, в ней говорится: "Отвлекайте себя. Все, что отвлекает вас от пандемии коронавируса и ваших тревог, является важным отдыхом для психики". А также "много пейте, но не обязательно алкоголь", - передает Die Welt.