О притяжении на первом свидании свидетельствует синхронизация потоотделения, а не копирование языка тела, утверждают ученые

"Мы часто слышим, что копирование языка тела и манер на первом свидании - верный признак того, что ваш партнер проявляет к вам интерес. Но, по мнению исследователей из Нидерландов, гораздо лучшими индикаторами романтической увлеченности является синхронизация потоотделения и пульса", - пишет Daily Mail.

Организуя свидания вслепую, эксперты снабдили участников мужского и женского пола очками для отслеживания движения глаз и другими устройствами для измерения поведенческих и физиологических сигналов. Они не обнаружили существенной связи между физической привлекательностью и копированием языка тела - будь то улыбка, смех, прямой зрительный контакт, кивки и жесты руками, говорится в статье. "Более сильным показателем увлеченности была "физиологическая синхронность" - синхронное потоотделение и частота сердечных сокращений, что, по их словам, является "предвестником более глубокого эмоционального понимания".

"Эти биологические сигналы, скрытые, бессознательные и трудно поддающиеся регулированию, могут помочь людям "сблизиться эмоционально" при первой встрече, говорят исследователи".

"Исследование, которое возглавила Элиска Прохазкова, ученый из Лейденского университета в Нидерландах, опубликовано в журнале Nature Human Behavior.

"Люди - социальные животные, благополучие которых определяется способностью привлекать друг друга и связываться друг с другом, часто посредством коротких взаимодействий, - пишут Прохазкова и ее коллеги в статье. - Здесь мы измерили физиологическую динамику между парами участников во время реальных свиданий вне лаборатории".

"Мы обнаружили, что открытые сигналы, такие как улыбка, смех, пристальный взгляд или имитация этих сигналов, не были существенно связаны с притяжением. Вместо этого привлекательность можно было определить по синхронизации частоты сердечных сокращений и проводимости кожи партнеров (...)".

"Наши результаты заставляют предположить, что влечение между взаимодействующими партнерами увеличивается и уменьшается по мере того, как уровень их подсознательного возбуждения повышается и понижается синхронно".

"Исследователи утверждают, что в мире онлайн-знакомств вопрос о том, что определяет притяжение, как никогда актуален. Но то, что люди действительно ищут в партнере - это "внутреннее ощущение связи", выражающееся в ощущениях в теле, которые с большей вероятностью возникают при личном общении", - говорится в статье.

Ученые сстраивали слепые свидания на различных мероприятиях в Нидерландах, таких как художественные и музыкальные фестивали, отмечает издание. "Свидание вслепую - это стрессовая ситуация, которая, вероятно, вызывает сильные физиологические реакции, что является желательным состоянием для физиологической синхронности. В общей сложности 140 мужчин и женщин (все одинокие и в возрасте от 18 до 37 лет), которые никогда раньше не были знакомы, входили в специально созданную "кабину для свиданий" и садились за стол с большим визуальным барьером. Визуальный барьер сначала закрывал им обзор друг друга, но затем открывался на три секунды, что позволяло им составить первое впечатление о своем партнере. Затем барьер закрывался, и участники оценивали привлекательность своего партнера по шкале от 0 до 9 баллов", - передает газета.

"За этим следовало одно словесное и одно невербальное взаимодействие, при котором им было запрещено разговаривать, и каждое продолжалось две минуты. После каждого взаимодействия барьер закрывался, и участники снова оценивали своего партнера по той же шкале. На протяжении всего эксперимента очки Tobii, отслеживающие взгляд, измеряли фиксацию взгляда и выражения лиц участников. Между тем, частота сердечных сокращений и электродермальная активность участников - изменения сопротивления кожи небольшому электрическому току в зависимости от активности потовых желез - регистрировались с помощью двух систем BIOPAC. В конце эксперимента участники могли решить, хотят ли они пойти на еще одно свидание со своим партнером".

"Ученые обнаружили, что притяжение было связано с физиологической синхронностью между партнерами, независимо от того, разрешалось ли парам говорить или они должны были хранить молчание. Исследователи подчеркивают, что они не считают, что синхронные улыбки, смех или взгляд друг на друга не играют роли в притягательности", - указывает газета. (...)