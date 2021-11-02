Вакцина J&J повышает риск образования тромбов, предполагают ученые

"Вакцина от Covid-19 Johnson & Johnson увеличивает риск развития у человека редких тромбов, показывает новое исследование. Ученые из клиники Майо в Рочестере, штат Миннесота, сравнили данные, полученные от населения в целом до пандемии, с данными, полученными на основе сообщений о побочных эффектах от вакцины, с которыми столкнулись американцы. Они обнаружили, что у человека, получившего вакцину J&J, вероятность развития тромбов в головном мозге в 3,5 раза выше, чем у среднестатистического человека до пандемии", - сообщает Daily Mail.

"Образование тромбов и, в частности, тромбоз церебральных венозных синусов (cerebral venous sinus thrombosis - CVST), является хорошо известным побочным эффектом вакцины J&J, и обнаружение этого риска стало причиной того, что использование вакцины было приостановлено в апреле. Однако команда ученых настаивает на том, что этот риск является редким, и что эти результаты необходимо рассматривать в контексте эффективности вакцины в предотвращении тяжелых случаев Covid-19", - говорится в публикации.

Исследователи, опубликовавшие свои выводы в JAMA Internal Medicine в понедельник, собрали данные в Олмстеде, штат Миннесота - округе с населением около 158 тыс. человек в 90 милях к юго-востоку от Миннеаполиса - с 2001 по 2015 год. Затем они использовали Vaccine Adverse Event Reporting System - Систему сообщений о побочных эффектах вакцин Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), чтобы выявить диагнозы тромбов у людей, получивших вакцину J&J, в период между датой утверждения вакцины в конце февраля 2021 года по 7 мая", - сообщается в статье.

"В течение 14-летнего периода у 39 жителей Олмстеда развился CVST - редкое, потенциально смертельное заболевание, которое может приводить к образованию тромбов в мозгу человека. У 29 из этой группы в течение 92 дней продолжающегося развития тромба имелся фактор риска, такой как инфекция, активный рак или оральные контрацептивы у женщин. С поправкой на население, было зафиксировано 2,46 случая CVST на каждые 100 000 человеко-лет у жителей округа Олмстед, у которых в этот период развился тромб", - передает газета.

"В период с февраля по май в США было введено около 8,7 млн доз вакцины J&J. Ученые нашли 46 сообщений о CVST в системе после введения вакцины J&J, хотя 8 случаев были удалены из списка либо из-за дублирования, либо из-за отсутствия профессионального диагноза. Всего было выявлено 38 случаев, связанных с вакциной J&J, из них более 70% - среди женщин. С поправкой на население среди людей, получивших вакцину, было 8,65 случая на каждые 100 000 человеко-лет, что в 3,5 раза выше, чем среди населения в целом", - указывает издание.

"Они также обнаружили, что реципиенты вакцины J&J подвергаются наибольшему риску развития этого состояния в течение первых 15 дней после укола. Женщины также подвергаются наибольшему риску в возрасте от 30 до 64 лет. Исследователи отмечают, что риск является редким, и что небольшой риск вакцины стоит потенциальных преимуществ предотвращения осложнений от COVID-19", - указывает газета.

"Хотя это исследование действительно показывает уровень повышенного риска при вакцинации вакциной J&J, о существовании самого риска было известно уже в течение некоторого времени. 13 апреля Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) приостановило утверждение вакцины против Covid после того, как у 6 женщин после прививки обнаружились тромбы. У всех уже были условия, которые подвергали их повышенному риску развития тромбов. 10 дней спустя, 23 апреля, использование вакцины было возобновлено, хотя теперь она содержала предупреждение для женщин в возрасте до 50 лет об образовании тромбов".

"Вакцина J&J является наименее популярной из трех доступных в Америке вакцин от коронавируса, хотя ее однократность повысила ее потенциал для международного использования в районах с ограниченными ресурсами для двойного введения. (...) CVST, встречается редко, но это состояние потенциально опасно. Тромбы образуются в венах во внешних слоях мозга и могут препятствовать оттоку крови из мозга в сердце. В худшем случае это может вызвать у человека инсульт, который может привести к смерти", - заключает газета.