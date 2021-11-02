Когда насилие модно одето

"Красная куртка - это новый камуфляж. Нелиберальный капитализм в России бросает вызов Западу", - пишет на страницах немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung политолог и журналист Кирилл Рогов.

"На прошлой неделе в один и тот же день в Москве произошло две вещи: несколько московских ресторанов получили звезды Мишлен, а в здание исторического общества "Мемориал"* вторглась группа агрессивных молодых людей. Они рвались на трибуны, выкрикивали оскорбления и прервали показ фильма о голоде на Украине, вызванном сталинской коллективизацией в 1930-х годах. Прибывшая вскоре полиция повела себя необычно: она отпустила хулиганов, а зрителям и сотрудникам "Мемориала"* несколько часов не разрешали покинуть здание, потому что якобы нужно было провести допросы и составить протоколы", - повествует Рогов.

"Российское государство объявило "Мемориал"* иностранным агентом, поскольку организация получает финансирование из-за рубежа, в частности из Германии, и всячески препятствует ее деятельности. Полицейскими руководил молодой человек в гражданской одежде, в модной красной кожаной куртке, как будто он собирался на пятничную вечеринку - и при этом с кобурой для пистолета на поясе. Это сегодняшняя Россия, модный, с подчеркнутым потребительством авторитаризм, где деньги и насилие идут рука об руку и неразделимы", - говорится в статье.

"Великий русский поэт второй половины XX века и лауреат Нобелевской премии по литературе Иосиф Бродский еще в советское время писал: "Ворюга мне милей, чем кровопийца". Он имел в виду, что мир денег и алчности лучше, чем мир тоталитаризма с его идеологически мотивированным насилием. Пятьдесят лет спустя все изменилось: ворюга и кровопийца - это один и тот же персонаж в модной куртке за тысячу евро и с кобурой на ремне, персонаж, порожденный этим удивительным миром подчеркнутого потребления и циничного, неидеологического, но чрезвычайно прибыльного насилия", - отмечает автор статьи.

"Пятьдесят лет назад, когда Бродский писал вышеупомянутые строки, мир был разделен между западным капитализмом и советским коммунизмом. (...) Но в последние десять-пятнадцать лет на мировой арене все отчетливее вырисовывается новая конфронтация, которая приходит на смену старой. Это противостояние двух капитализмов - либерального и нелиберального или даже антилиберального. Его наиболее явными представителями и ведущими державами являются сегодня Китай и Россия".

"Нелиберальный капитализм сегодня прекрасно уживается с рыночной экономикой, интегрируется в глобальный рынок, приносит своим гражданам достаток и обещает еще лучшую жизнь тем, кто ему предан. Но то, что раньше казалось пережитком этого капитализма из его прошлого - презрение к правам человека и закону в целом, - все чаще становится его знаменем и идеологией. Государство здесь обладает гораздо большей властью, чем общество, и использует насилие для поддержания иерархии. В разделении властей, политической конкуренции, независимости судов - во всех институтах либерального капитализма - он видит угрозу автономии и власти государства и поэтому враждебно относится к ним и ко всем, кто поддерживает эти принципы. Здесь деньги следуют за политикой, а не политика следует за деньгами", - пишет Рогов.

"Но проблема заключается не только в насилии, но и в его новом проявлении. Нашему герою в красной кожаной куртке достаточно снять с пояса кобуру, и его уже не отличить от миллионов молодых людей, которые, модно одетые, отправляются в пятницу вечером на коктейльные вечеринки или в клубы не только в Москве, но и во всех европейских столицах. Более того, с его деньгами и манерами он был бы там желанным гостем и легко слился бы с остальной публикой".

"Для тех, к кому нелиберальный капитализм поворачивается своей капиталистической стороной, он практически неотличим от европейского или американского капитализма, - пишет Рогов. - Это удобный партнер, в поведении которого почти ничего не напоминает о пытках в тюрьмах, заказных убийствах и прочем арсенале насилия. В отличие от советской системы, которая постоянно подчеркивала свою жестокость и непохожесть, этот нелиберальный капитализм, наоборот, стремится быть похожим на Запад, правда, не отказываясь от идеи, что насилие является основой любого жизнеспособного порядка и определяет его".

"Экономист Бранко Миланович, не раз подробно освещавший разницу между двумя капитализмами и природу нелиберального капитализма - он называет его "политическим", - пишет, что наибольший риск сегодня состоит в "плутократическая конвергенции" обеих моделей капитализма. Проблема неравенства, подрывающая основы меритократического капитализма Запада, еще больше увеличивает разрыв между российской элитой и простыми гражданами, а экспансия "политического" капитала из стран нелиберального капитализма усиливает атмосферу коррупции, окутывающую политическую и экономическую элиту. В недавно опубликованных документах "досье Пандоры" деятелей из окружения Путина можно найти практически в тех же офшорных убежищах, что и представителей западного истеблишмента. Грань между ними размывается и становится иллюзорной. Это укрепляет уверенность в себе нелиберального капитализма и делает Запад еще более беспомощным перед лицом нелиберального капитализма и его идеи насилия, которую он либо открыто выставляет напоказ, как кобуру, либо прячет под модной курткой", - заключает Рогов.

(...)