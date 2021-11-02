Отчаянное сопротивление банкира экстрадиции в Россию: Олег Шигаев

(...) "Когда 13 сентября женевская полиция явилась в дом бывшего президента Санкт-Петербургского Балтийского банка Олега Шигаева, тот нанес себе удар кинжалом в живот. 10-сантиметровое лезвие было извлечено на месте с применением силы. Госпитализированный, а затем заключенный под стражу в ожидании экстрадиции в Россию Шигаев снова объявил голодовку, чтобы избежать попадания в тот тюремный мир, который изобличают все международные доклады. Эти события стали известны благодаря решению Федерального уголовного суда, обнародованному сегодня, они иллюстрируют проблемы, связанные с этой судебной процедурой", - пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Фати Мансур.

"Гильотина Федерального суда Швейцарии опустилась 1 сентября. Несмотря на то, что Россия является страной, наиболее осуждаемой Европейским судом по правам человека за ужасные условия содержания под стражей, отсутствие независимого правосудия, которое в редких случаях бывает беспристрастным, за случаи пыток и других видов жестокого обращения в тюрьмах, Федеральный суд в конечном счете выдал разрешение на экстрадицию 58-летнего Олега Шигаева с условием дипломатических гарантий и механизмов наблюдения. По сути, Шигаева должны отправить в исправительную колонию "к Западу от Урала", а представители посольства Швейцарии должны иметь возможность контролировать отведенную ему участь", - говорится в статье.

(...) "Олег Шигаев с 2015 года разыскивается судом в Санкт-Петербурге за крупномасштабное мошенничество и отмывание денег, утверждается, что он побудил свой банк к выдаче кредитов компаниям и обогатился примерно на 42 млн швейцарских франков, незаконно присвоив эти деньги. Сообщается также, что он перевел более 7 млн евро на счет своей жены в женевском банке, а затем присоединился к своей семье на берегу Женевского озера", - пишет Le Temps.

"Впервые банкира арестовали 10 июля 2018 года в Женеве и через два дня освободили под залог в 2 млн франков. В августе 2018 года он подал прошение о предоставлении убежища в Швейцарии, но ему было окончательно отказано", - продолжает издание.

(...) "Гораздо более деликатным является вопрос о соблюдении его основных прав в его будущей российской тюрьме. Сам он не думает об этом ничего хорошего, поскольку предпочел нанести себе удар кинжалом чуть выше пупка - таким образом, вызвав "глубокую рану с проникновением в брюшную полость без повреждения органа" - когда полиция пришла за ним на его виллу, вооружившись постановлением о немедленном аресте от Федерального управления юстиции (OFJ) после того, как стало известно решение Федерального суда. Банкир находился под принудительным контролем, потом на лечении и под стражей, став предметом первого психиатрического заключения от 16 сентября 2021 года", - отмечает автор публикации.

"Федеральный уголовный суд, получивший очередную апелляцию от защиты, резюмирует следующее: "Диагноз представляет собой депрессивный эпизод высокой степени тяжести и меланхолической окраски, осложненный проявлением суицидального жеста во время его ареста, с серьезным риском членовредительства, к которому добавляется отказ от употребления жидкости и еды. Податель апелляции страдает явными психическими нарушениями, и его содержание под стражей несовместимо с состоянием его здоровья".

(...) "Этого оказалось недостаточно, чтобы убедить Федеральный уголовный суд в городе Беллинцона освободить Олега Шигаева, поскольку задержание является правилом при экстрадиции, чтобы держать подозреваемого под рукой. Однако Суд в порядке рассмотрения жалобы просит Федеральное управление юстиции провести конкретное рассмотрение ситуации, чтобы определить, может ли банкир содержаться под замком или он должен быть освобожден с возможным электронным наблюдением на то время, пока прояснится ситуация с учреждением, которое должно будет его принять в России", - говорится далее.

"Это решение было вынесено 14 октября, и Шигаев, которого защищает авдвокат Жан Донне, все еще находится в тюрьме в стандартном режиме с доступом к медицинскому обслуживанию. По нашим данным, он очень слаб и в эти выходные снова начал есть", - резюмирует Фати Мансур.