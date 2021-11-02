Страны бывшего СССР перед лицом Covid-19: Чернобыльский синдром

(...) "Эпидемия коронавируса почти два года спустя после своего появления в Европе никогда еще не была такой неистовой на Украине, стране с 42-миллионным населением, расположенной между Евросоюзом и Россией, стране, где 27 октября был зарегистрирован зловещий исторический рекорд - 27 тыс. новых случаев заражения и 734 случая смертей. Обрушившаяся на страну третья волна привела к тому, что столичный город Киев перешел в "красную зону", в то время как защиту страны перед лицом пандемии ослабляет еще одно явление: рекордный уровень невакцинации", - пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Киеве Стефан Сиохан.

(...) "В конце октября показатели резко увеличились: после России по Украине сильно ударил вариант Дельта, прихода которого она не ожидала. "То, что происходит, ужасно, невозможно предсказать, когда волна достигнет пика, вполне вероятно, что мы приближаемся к 1000 смертей в день, - считает Евгений Истребин, популярный в сети Covid-аналитик. - Особенно сильно ухудшается ситуация в Киеве, где давно должны были быть закрыты школы, если бы уровень стратегического планирования не был близок к нулю".

"В Одессе и Харькове, двух мегаполисах с населением более 1 млн человек, больше нет свободных больничных коек, а в Киеве заполняемость приближается к 70%", - говорится в статье.

(...) "Самым уязвимым местом стало то, что украинцы - наименее вакцинированные европейцы. Всего 10 дней назад вакцинация не превышала 15%. На фоне тревожных новостей и страха перед локдауном ежедневно прививаются около 250 тыс. человек. В эти выходные, когда центр вакцинации должен был закрываться в 8 часов вечера, жители Ивано-Франковска (запад) кричали врачам: "Никто не уйдет, пока все в очереди не будут вакцинированы!"

(...) "Вакцинация наиболее уязвимых групп населения старше 70 лет обернулась полным провалом, и следствием этого оказывается переполненность больниц, - сожалеет Евгений Истребин, который возмущен тем, что летом правительство отменило телевизионную кампанию в поддержку вакцинации под предлогом отсутствия бюджета.

"Украина делит с Россией и Белоруссией печальный рекорд по самому низкому уровню вакцинации в Европе. Белоруссия не публикует свою статистику на ежедневной основе, но свидетельства многих людей, которые бегут из страны в Польшу и Украину, указывают на ситуацию, возможно, даже более ужасную, чем на Украине", - отмечает автор статьи.

(...) "По мнению Анны Колен-Лебедевой, социолога и политолога, специалиста по России, Украине и Белоруссии из Университета Париж-Нантер, эти страны "политически противостоят" друг другу, с учетом авторитарных режимов в Минске и в Москве и демократической или, по крайней мере, более открытой системы в Киеве. "Однако есть много общих для трех стран элементов, в частности, это вопрос о доверии к государственным институтам, а центральным элементом является Чернобыль", - отмечает она.

"Чернобыль - это ядерная катастрофа 1986 года, и с тех пор существует идея о том, что в случае санитарной катастрофы государство применяет обман, - утверждает Анна Колен-Лебедева. - Если государство говорит, что в этом нет ничего страшного, значит об этом надо беспокоиться; если государство поощряет какое-то мероприятие, такое как вакцинация, значит оно обязательно что-то от нас скрывает...". В отличие от Западной Европы, "государство по умолчанию рассматривается как злонамеренное. Общей чертой всех трех стран является ощущение того, что в глазах государства человеческая жизнь не имеет значения", - продолжает социолог.

"Анна Колен-Лебедева также отмечает, что "вакцины, доступные в трех странах, по большей части не признаны в Западной Европе и Америке для международных поездок". Со "Спутником V" в России или Covishield (версией Astra Zeneca, сделанной в Индии) на Украине невозможно попасть в Евросоюз. В данном контексте коллективный иммунитет бывших советских республик все еще представляется весьма далекой перспективой", - резюмирует Le Temps.