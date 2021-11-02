Спутниковые снимки показывают наращивание военной мощи России возле Украины

"Новые коммерческие спутниковые фотографии, сделанные в понедельник, подтверждают недавние сообщения о том, что Россия снова концентрирует войска и военную технику на границе с Украиной после крупного наращивания этой весной", - сообщает Politico.

"Новые снимки, сделанные Maxar Technologies, с которыми ознакомилось издание Politico, показывают скопление бронетанковых частей, танков и самоходной артиллерии вместе с наземными войсками в районе российского города Ельня недалеко от границы с Белоруссией. Части, которые начали движение в конце сентября из других регионов России, где они обычно базируются, включают элитную 1-ю гвардейскую танковую армию", - говорится в статье.

"Между тем новый анализ, проведенный Janes в понедельник, показывает, что техника российской 4-й танковой дивизии была перемещена в районы вокруг Брянска и Курска, недалеко от северной границы Украины. Подразделения оснащены основными боевыми танками Т-80У и самоходной артиллерией. В этом районе также были замечены элементы 1-й гвардейской танковой армии. (...) Это развертывание "знаменует явное отклонение от стандартной схемы учений 1-й гвардейской танковой армии", которые обычно проводятся под Москвой", - говорится в статье.

Напряженность в отношениях между Москвой и Западом нарастала в последние несколько месяцев, на фоне разговоров о возможном вступлении Украины и Грузии в НАТО, говорится в публикации. (...) Впервые о наращивании военных сил сообщила в субботу The Washington Post. В статье упоминались спутниковые фотографии, но они не были опубликованы. Позже агентство Reuters процитировало министерство обороны Украины, опровергающее сообщение The Washington Post, заявив, что по состоянию на понедельник переброска дополнительных российских солдат, оружия и техники к границе Украины не зарегистрирована, пишет издание.

Снимки появились на фоне нарастания напряженности между Киевом и Кремлем. Этой весной наращивание российских войск на границе с Украиной вызвало обеспокоенность в столице Украины и в Вашингтоне, напоминает Politico. (...)

"Россия также находится в состоянии дипломатической конфронтации с НАТО. За недели до ежегодной конференции министров обороны НАТО в прошлом месяце альянс выслал восемь российских дипломатов, которых он назвал шпионами. Москва ответила закрытием всей своей миссии НАТО. "Есть разные способы, с помощью которых Россия вмешивается в дела наших соседей, и мы действительно крайне обеспокоены, - заявила в понедельник во время своего визита в Вашингтон Натали Луазо, депутат Европарламента и глава подкомитета по безопасности и обороне. - Европейцы всегда будут видеть в российской угрозе непосредственную угрозу для нашего континента".