Насколько эффективна бустерная вакцинация? Исследование на основе данных из Израиля дает ответ

"В Израиле широко применяется бустерная вакцинация. Ученые опубликовали результаты исследования, основанного на данных более миллиона человек. Они попытались выяснить, насколько хорошо бустерная вакцинация предотвращает тяжелые формы Covid-19", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"Для изучения дополнительной защиты, которую дает третья прививка препаратом от Biontech и Pfizer, группа исследователей использовала данные из Израиля. В настоящее время в стране бустерная вакцинация проводится всем лицам старше двенадцати лет, чья вторая прививка от Biontech была сделана не менее пяти месяцев назад", - поясняет издание.

"Чтобы определить эффективность третьей вакцинации, команда сравнила данные около 728 тыс. людей, сделавших три прививки, с данными такого же количества людей, получивших две прививки и еще не решившихся на третью. Группы были подобраны таким образом, чтобы они были схожи по факторам риска в отношении тяжелого течения Covid-19, то есть по критериям возраста, предыдущих заболеваний, пола. Средний возраст участников исследования составил 52 года. То есть эффективность бустерной вакцинации определялась не в сравнении с отсутствием вакцинации вообще, а в сравнении с основной вакцинацией двумя дозами вакцины от Pfizer/Biontech", - говорится в публикации.

"Как сообщают исследователи в научном журнале The Lancet, их в первую очередь интересовало количество случаев тяжелого течения Covid-19, госпитализации и смертей, связанных с Covid-19. Они имеют большее значение для общественного здравоохранения, чем легкие или бессимптомные случаи заражения, пишет группа ученых под руководством Ноама Барды и Ноа Даган из Исследовательского института Клалит в Тель-Авиве".

"За испытуемыми наблюдали в среднем почти две недели, начиная с седьмого дня после третьей вакцинации, что дало следующие результаты: в группе людей с тремя прививками госпитализировать из-за Covid-19 пришлось 29 человек, в группе испытуемых с двумя прививками таковых было 231. Это соответствует 93-процентной эффективности третьей вакцинации по сравнению с двойной вакцинацией, - передает издание. - (...) Среди людей, трижды сделавших прививку, у 17 человек развилось тяжелое течение Covid-19, а среди дважды вакцинированных тяжело заболели 157 человек. Это соответствует эффективности в 92%. Семь человек, получивших три прививки, умерли в связи с Covid-19, а среди дважды вакцинированных таких смертей было 44. Это соответствует эффективности в 81%".

"Эффективность третьей дозы против тяжелого течения и госпитализации была одинаковой у мужчин и женщин, и она не менялась с возрастом у людей от 40 лет и старше. В группе людей моложе 40 лет количество случаев тяжелого течения заболевания было настолько мало, что оценить эффективность бустерной вакцинации не представлялось возможным, говорится в исследовании".

"В сопроводительном комментарии в The Lancet К. Сринат Редди из Индийского фонда общественного здравоохранения пишет, что в израильском исследовании рассматривались только вакцины Pfizer и Biontech. Соответственно, в нем ничего не говорится о влиянии третьей прививки другими вакцинами. Он также указывает на необходимость взвешивания преимуществ и рисков третьей вакцинации в разных возрастных группах. При второй прививке мРНК-вакцинами, подобными вакцине от компании Biontech, в редких случаях возникали воспаления сердечной мышцы, особенно у молодых мужчин. Теперь нужно дождаться данных о безопасности третьей прививки, считает Редди. О возможных осложнениях после вакцинации в статье не сообщается".

"Авторы исследования не ответили и на другой важный вопрос: разумно ли и справедливо ли делать людям третью прививку, в то время как множество людей в других странах все еще ждут первой прививки. "Рассмотрение сложных этических вопросов, связанных с этими дебатами, выходит за рамки данного эпидемиологического анализа, однако существует острая необходимость в наращивании производства, распространения и доступа к вакцинам во всем мире", - говорится в работе".

"Редди высказал свое мнение по этому поводу в комментарии: несправедливость в распределении вакцин - это глобальная проблема, пишет он. Если страны с большим количеством вакцины будут предлагать бустерную вакцинацию всем гражданам старше 12 лет, это может усугубить нехватку вакцин в других странах, считает он".

"При таком сценарии недостаточно вакцинированные группы могут создать предпосылки для появления новых вариантов вируса, которые не только более заразны, но и обладают большей устойчивостью, и эти варианты могут попасть в страны с высоким уровнем вакцинации и вызвать новые волны заражений. Это не тот естественный эксперимент, который хотел бы видеть мир", - написал Редди. По его словам, страны, защищающие собственное население, должны также обеспечивать поставки вакцин в другие страны", - передает Der Spiegel.