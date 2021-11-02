Израиль инвестирует более 3 млн евро в кошек - чтобы их не стало больше

"Тель-Авив ранним утром: первое, что вы видите, выходя из дома - это полосатая кошка, как обычно, сонно лежащая на ограде. Один ее сородич оккупировал мусорный бак, несколько других устроились на крышах или капотах припаркованных автомобилей. Кошек можно увидеть - и почувствовать - повсюду", - пишет журналист немецкого издания Süddeutsche Zeitung Петер Мюнх.

"С одной стороны, кошки - тайные правители Тель-Авива и многих других израильских городов. С другой, они не только доставляют неудобства, но и страдают сами, ведь многие из них беззащитны перед жарой, голодом и болезнями. На улицах они влачат такое жалкое существование, что защитники прав животных регулярно бьют тревогу. Теперь, похоже, это услышали и в новом правительстве. В будущем государственном бюджете, который должен быть принят на этой неделе, средства для кошек планируют увеличить вдвое. Дополнительные 12 млн шекелей, что эквивалентно 3,25 млн евро, выделено на стерилизацию уличных кошек", - передает издание.

"По самым скромным оценкам, в Израиле насчитывается более 2 млн бездомных кошек, которые живут по соседству с 9 млн человек. Среди последних много любителей кошек, которые раздают еду и ставят миски с водой на каждом углу. В Тель-Авиве есть даже частная "кошачья гостиница", где для животных имеются безопасные места для сна, еда, а также когтеточки и мягкие подушки. В Петах-Тикве муниципалитет создал "кошачий парк", а в Иерусалиме мэр хотел финансировать кормушки для кошек из городского бюджета. Однако после короткого пробного периода проект пришлось прекратить, так как в места для кормления кошек стали заглядывать также лисы и шакалы", - говорится в статье.

"Впрочем, все согласны с тем, что для решения проблемы необходимо сильно ограничить численность животных. Однако израильским политикам зачастую трудно давалось такое решение. Стоит лишь вспомнить слова министра сельского хозяйства Ури Ариэля, который в 2015 году выступил против программы стерилизации кошек, сославшись на Библию - Первую книгу Моисея, которая гласит: "Плодитесь и размножайтесь". Вместо стерилизации он хотел отловить кошек и отправить их за границу. Однако сделать это не удалось, потому что на родине было много протестов, а также не оказалось страны, готовой принять животных".

"Теперь в правительстве снова хотят сосредоточиться на "плане А", на проекте по стерилизации. Предложила это новый депутат Ясмин Сакс-Фридман. (...) В своей дебютной речи она назвала себя "кормилицей котов в третьем поколении" и призвала к созданию национального ведомства по вопросам, связанным с уличными кошками".

"Ее поддержала ассоциация ветеринаров, которая высоко оценила "новый дух правительства". Однако, как сообщает Jerusalem Post, активисты по защите прав животных жалуются, что одной стерилизации недостаточно. Они призывают выделить больше денег и разработать масштабную программу, направленную на то, чтобы убрать всех кошек с улиц и обеспечить им безопасный кров", - передает Süddeutsche Zeitung.