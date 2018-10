2 октября 2018 г. Эмили Шуджерман | The Daily Beast Хьюстонские законодатели намерены не допустить, чтобы в США открылся первый бордель с секс-роботами "Канадская компания хочет открыть бордель с секс-роботами, который станет первым подобным заведением в США, но властям Хьюстона эта идея как-то не полюбилась", - сообщает журналистка The Daily Beast Эмили Шуджерман. "Компания KinkySdollS уже имеет свою точку в Торонто, где клиенты могут арендовать и протестировать секс-кукол, которые выглядят, как живые люди - и снабжены "вагинальными/анальными отверстиями, которые на ощупь совсем как настоящие", - прежде чем принять решение о покупке. Но когда в сентябре компания объявила о планах открыть в Техасе свой первый американский "Бордель со взрослыми куклами для любви", это встретило негативную реакцию общественных организаций и вопросы к разрешениям на занятие этой деятельностью. Теперь Совет города пытается сорвать всю эту затею", - говорится в статье. На сайте Совета города Хьюстон появилось предложение расширить существующее постановление городской администрации о деятельности "сексуальных аркад" - а именно, включить в него частные заведения, где имеются "антропоморфные устройства и предметы, используемые в развлекательных целях". "Поправка разрешит торговлю такими устройствами, но запретит клиентам пользоваться ими в магазине", - пишет газета, сообщая, что Совет города рассмотрит поправку в среду. Тем временем городская администрация провела "рутинную", как уверяет представитель мэрии, проверку в здании, где предполагалось открыть бордель, и обнаружила, что ранее на этом участке был проведен несанкционированный снос. Со своей стороны, владелец здания стал уверять, что так и не заключил с борделем соглашение на аренду, а его адвокат - что бордель "описали как художественную галерею, введя в заблуждение". Местная организация Elijah Rising, которая борется с торговлей секс-рабынями, заявила, что бордель с секс-роботами будет стимулировать спрос на услуги живых проституток, и собрала более 12 тыс. голосов против его открытия. Дэвид Гамбоа, менеджер по коммуникациям организации, сообщил изданию, что она воспринимает роботизированный бордель как заведение, где мужчинам позволено репетировать "девиантное сексуальное поведение". "Но сторонники говорят, что этот бизнес абсолютно законен и, возможно, даже пойдет во благо местным секс-работницам", - пишет издание. Источник: The Daily Beast