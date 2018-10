Планета Земля может съежиться до шара диаметром 330 футов

Ведущий британский астроном лорд Мартин Риз предостерегает, что это возможно при "апокалиптическом сценарии", если эксперименты на ускорителях элементарных частиц пойдут не так

"Профессор лорд Мартин Риз раскрыл "наихудший сценарий" для ускорителей элементарных частиц: они могут спровоцировать гибель той Земли, какой мы ее знаем", - сообщает Daily Mail. Журналист Марк Пригг перечисляет три варианта конца света, которые описал Риз:

1. "Может сформироваться черная дыра, которая засосет все, что находится вокруг".

2. "Кварки могут перегруппироваться, образовав сверхплотные объекты, которые называются "странглеты" (strangelets). Это само по себе было бы безобидно. Однако, согласно некоторым гипотезам, странглет может путем заражения преобразовывать все остальное, что встретится на его пути, в новую форму материи, превратив всю Землю в гиперплотную сферу диаметром около 100 м", - пишет журналист, цитируя Риза.

3. "Ныне существующий вакуум, возможно, хрупок и нестабилен", - пишет Риз. "Некоторые предположили, что концентрируемая энергия, генерируемая при столкновениях элементарных частиц, может запустить "фазовый переход", который разорвет ткань космоса. Это было бы бедствие космического масштаба, а не только земное", - пишет астроном. Все эти опасности Риз описал в своей новой книге "О будущем: перспективы человечества" (On The Future: Prospects for Humanity).

Газета напоминает, что астрофизик Стивен Хокинг, со своей стороны, заверял: "Большой адронный коллайдер абсолютно безопасен. Столкновения, при которых высвобождается более мощная энергия, случаются в земной атмосфере миллионы раз на дню, и ничего ужасного не происходит".