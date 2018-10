2 октября 2018 г. Иэн Джек | The Guardian Как воспринимались бы сегодня "проверки на целомудрие" с обнаженными женщинами, которые практиковал Махатма Ганди? "После того как в 1944 году жена Махатмы Ганди Кастурба скончалась, Ганди взял за обычай делить постель с обнаженными молодыми девушками и женщинами: это были его личный врач Сушила Наяр и его внучатые племянницы Абха и Ману, которым тогда было лет 17-19 - они были моложе его примерно на 60 лет", - пишет The Guardian. Обозреватель Иэн Джек поясняет: "К тому времени у Ганди около 40 лет не было интимных отношений с женщинами. Да и тогда - по крайней мере, в очевидной форме, насколько все могли установить - он не вступил с кем-либо в интимные отношения. Он приглашал обнаженных женщин делить с ним постель, руководствуясь осознанным намерением, - как ни парадоксально, он это делал, чтобы не вступать с ними в интимные отношения. Они присутствовали там в качестве живого соблазна: если их присутствие его не возбуждало, он мог увериться, что достиг брахмачарьи (в индуизме это понятие означает самоконтроль, гарантирующий целомудрие). Ганди писал, что человек, способный на такой самоконтроль, "никогда не имеет никаких сладострастных намерений, своим вечным вниманием к Богу стал доказательством, отрицающим существование осознанных или неосознанных чувств, способен лежать обнаженным с обнаженными женщинами, даже самыми красивыми, не испытывая какого бы то ни было полового возбуждения". Такой человек, писал Ганди, был бы неспособен лгать или причинить кому-либо вред". "Почему в те времена это было так важно для Ганди? Потому что он верил - фанатично, эгоистично, - что распри между индуистами и мусульманами, которые в то время вылились в насилие и захлестнули Индию, имели какую-то связь с его собственными недостатками", - пишет автор. Ганди отмечал, что среди его признаков несовершенства была ночная поллюция, которая происходила у него в 1924-м, 1936-м и 1938 годах. О неосознанных мотивах, которые побуждали Ганди приглашать женщин в постель, мы ничего не можем знать, отмечает журналист. И добавляет: "В бытность одним из самых знаменитых людей планеты, магнетически-притягательной звездой, он редко воздерживался от того, чтобы извлечь выгоду из своей привлекательности в глазах женщин, дабы воспользоваться их помощью и заботой". Факт тот, что поведение Ганди зимой 1946-1947 годов шокировало многих из его сторонников, а как минимум два помощника уволились в знак протеста. Но ничто не свидетельствует, что женщины, с которыми он делил постель, были обижены на Ганди. Ману и Абха сопровождали его в день, когда в 1948 году к Ганди подбежал убийца. Автор гадает, как была бы воспринята весть об экспериментах Ганди сегодня: "Могущественный старик, зависимые от него девушки, нагота: широкие круги среагировали бы с омерзением, торопясь осудить его и заодно искажая и упрощая его недостатки. Маленькое пятнышко на его репутации увеличилось бы многократно: прискорбный конец для жизни гуманного человека, изменившего мир". Источник: The Guardian