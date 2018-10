2 октября 2018 г. Саймон Тисдолл | The Guardian Результат референдума в Македонии - очередная победа России "Отказ македонских избирателей одобрить переименование своей страны, на первый взгляд, кажется вопросом исключительно местного значения. Но результат воскресного референдума будет широко рассматриваться как знаменательная победа Владимира Путина, неудача ЕС и НАТО и очередной тревожный пример способности и готовности России влиять на демократический процесс в западных странах", - пишет журналист The Guardian Саймон Тисдолл. Более 90% проголосовавших одобрили переименование, но явка составила примерно 36%, намного меньше требовавшихся 50%. Премьер-министр Зоран Заев пообещал продолжить процесс, но он столкнется с жесткой оппозицией со стороны националистов. "Для изучивших президентские выборы 2016 года в США методы России в Македонии выглядят очень знакомыми, - отмечает автор статьи. - Кампании по дезинформации и фейковые новости, война в киберпространстве, атаки хакеров, фальшивые аккаунты в Facebook и Twitter, секретные денежные выплаты (современный аналог "красного золота" коммунистической эпохи) - все это, как утверждается, было использовано". Россия отрицает, что вмешивалась, но западные дипломаты заявили, что на Facebook ежедневно появлялось 40 новых постов с призывом бойкотировать референдум. Футбольные болельщики, выступавшие против переименования, дрались с полицией в Скопье, и некоторые впоследствии признались, что им заплатили. Заев, по его словам, получал многочисленные сообщения о том, что "симпатизирующие делу России" греческие бизнесмены заплатили правым националистическим организациям 21 тыс. долларов за совершение актов насилия. Министр обороны США Джеймс Мэттис во время визита в Скопье заявил, что "они [Россия], несомненно, переводили деньги и организовывали более широкие кампании по влиянию". Попытка Мэттиса содействовать положительному исходу голосования при финансовой поддержке Конгресса на сумму 8 млн долларов была дополнена визитами Ангелы Меркель, Йенса Столтенберга и Федерики Могерини. "Финансирование для референдума, по сообщениям, предоставил британский Форин-офис", - добавляет автор статьи. "Все они стремились заверить македонцев в том, что их будущему процветанию и безопасности лучше всего отвечает более тесная интеграция с Западом. Но Москва их перехитрила, заплатила больше них и переиграла", - пишет журналист. "Парадокс в том, что, по данным недавнего опроса, значительное большинство македонцев, как бы их страна ни называлась, поддерживают вступление в ЕС и НАТО. Эта перспектива стала слабее, по крайней мере, на данный момент. В непрекращающейся борьбе за власть и влияние по всей Европе Россия только что снова добилась успеха", - резюмирует Тисдолл. Источник: The Guardian