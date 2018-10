2 октября 2018 г. Люк Хардинг | The Guardian Скрипаль был "беззастенчивым русским националистом" и поддерживал аннексию Крыма Сергей Скрипаль поначалу не верил, что российские власти пытались его убить, и, хотя и продавал секреты MI-6, был "беззастенчивым русским националистом", сообщает журналист The Guardian Люк Хардинг. Согласно книге журналиста "Би-би-си" Марка Урбана, выйдя из комы спустя пять месяцев после нападения, Скрипаль столкнулся со "сложностями психологической адаптации". Среди прочего он поначалу отказывался признать, что стал жертвой кремлевского "плана с целью убийства". В своей книге "Материалы Скрипаля" (The Skripal Files) Урбан вспоминает встречи с ним летом 2017 года, когда российский шпион жил в тишине и, видимо, в безопасности, в купленном MI-6 доме в Солсбери. По словам Урбана, Скрипаль не хотел, чтобы его цитировали напрямую. "Понимаете, мы боимся Путина", - объяснил он. "Он не думал, что опасность грозит лично ему, но хотел избежать публичных заявлений, чтобы Юлия Скрипаль и его сын Саша могли свободно приезжать к нему из Москвы", - говорится в статье. Урбан обнаружил, что Скрипаль много времени проводит за просмотром прокремлевского "Первого канала". Он стал придерживаться "кремлевской линии во многих вопросах", "даже сидя в своем доме, приобретенном MI-6". "Бывший десантник, Скрипаль поддерживал аннексию Путиным Крыма в 2014 году и пренебрежительно отзывался об украинцах как о "просто овцах, которым нужен хороший пастух". Скрипаль также отказывался верить в то, что российские войска тайно вторглись на восток Украины, и заявлял, что если бы это было так, то они бы быстро дошли до столицы - Киева", - передает журналист The Guardian. "Урбан подтверждает сообщения о том, что после переезда в Британию в 2010-м после обмена шпионами Скрипаль инструктировал западные спецслужбы. В 2011 году он ездил в США, в 2012-м - в Чехию и Эстонию. Прошлым летом, пишет Урбан, он неделю провел в Швейцарии, инструктируя ее разведку", - сообщает автор статьи. Источник: The Guardian