Провал Запада и очередная победа России: "Северная Македония" уходит со сцены

Отказ македонских избирателей одобрить переименование своей страны кажется вопросом исключительно местного значения, пишут СМИ. Но результат воскресного референдума будет рассматриваться как победа Путина, неудача ЕС и НАТО и очередной тревожный пример способности России влиять на демократический процесс в западных странах.

"Результат референдума в Македонии - очередная победа России" - утверждает в заголовке британская газета The Guardian.

"Отказ македонских избирателей одобрить переименование своей страны, на первый взгляд, кажется вопросом исключительно местного значения. Но результат воскресного референдума будет широко рассматриваться как знаменательная победа Владимира Путина, неудача ЕС и НАТО и очередной тревожный пример способности и готовности России влиять на демократический процесс в западных странах", - пишет журналист Саймон Тисдолл.

Более 90% проголосовавших одобрили переименование, но явка составила примерно 36%, намного меньше требовавшихся 50%. Премьер-министр Зоран Заев пообещал продолжить процесс, но он столкнется с жесткой оппозицией со стороны националистов.

"Для изучивших президентские выборы 2016 года в США методы России в Македонии выглядят очень знакомыми, - отмечает автор статьи. - Кампании по дезинформации и фейковые новости, война в киберпространстве, атаки хакеров, фальшивые аккаунты в Facebook и Twitter, секретные денежные выплаты (современный аналог "красного золота" коммунистической эпохи) - все это, как утверждается, было использовано".

Попытка министра обороны США Джеймса Мэттиса содействовать положительному исходу голосования при финансовой поддержке Конгресса на сумму 8 млн долларов была дополнена визитами Ангелы Меркель, Йенса Столтенберга и Федерики Могерини. "Финансирование для референдума, по сообщениям, предоставил британский Форин-офис", - добавляет автор статьи.

"Все они стремились заверить македонцев в том, что их будущему процветанию и безопасности лучше всего отвечает более тесная интеграция с Западом. Но Москва их перехитрила, заплатила больше них и переиграла", - пишет журналист.

"Парадокс в том, что, по данным недавнего опроса, значительное большинство македонцев, как бы их страна ни называлась, поддерживают вступление в ЕС и НАТО. Эта перспектива стала слабее, по крайней мере, на данный момент. В непрекращающейся борьбе за власть и влияние по всей Европе Россия только что снова добилась успеха", - резюмирует Тисдолл.

"Запад хотел от Македонии слишком многого и слишком быстро" - полагает немецкая Die Welt. Есть ли еще шансы интегрировать в западное сообщество эту важную с геостратегической точки зрения страну? - задается вопросом постоянный автор издания Флора Виздорфф.

"Низкая явка - провал Запада, - уверена журналистка. - Самые влиятельные западные политики приезжали в Македонию, чтобы добиться твердого "да": это и Ангела Меркель, и глава Пентагона Джеймс Мэттис, и верховный дипломат ЕС Федерика Могерини".

"Главный вопрос, который должно задать себе македонское правительство, а вместе с ним ЕС и НАО: почему 600 тыс. избирателей, которые обычно ходят на выборы, остались на сей раз дома?" - пишет издание.

По мнению одного европейского дипломата, привязка смены названия страны к членству в ЕС и НАТО привела к тому, что многие увидели в этом шантаж. "Кроме того, кампания, направленная на бойкот референдума, скорее всего, поддерживалась и Россией", - отмечает автор.

"При этом совсем не говорится о том, что ЕС сам, скорее всего, выбрал неверную стратегию в отношении Македонии: Запад хотел от нее слишком многого и слишком быстро. Теперь надежды возлагаются на голосование в парламенте", - передает журналистка.

О том, "почему македонцы не хотят менять название своей страны", размышляет швейцарская газета Le Temps.

"Северная Македония" уходит со сцены. Существует большой риск сделать недействительным "историческое" соглашение с Грецией, заключенное в июне, пишут журналисты Жан-Арно Деранс и Лоран Жеслен.

В понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини и комиссар ЕС по расширению Йоханнес Хан призвали "уважать" волю македонских избирателей. Теперь продолжение будет разыгрываться в парламенте Македонии, и для изменения названия страны придется скорректировать конституцию, для чего потребуется поддержка двух третей парламента, которой глава правительства не располагает.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев совершил множество ошибок, полагает издание. Одна из них состоит в том, что он провел секретные переговоры со своим греческим коллегой Алексисом Ципрасом, вызвав недоверие граждан. Другая - в том, что в ходе референдума он соединил два совершенно разных вопроса: это необходимая нормализация отношений с Грецией и предположительное вступление Македонии в ЕС и НАТО. Македонцы желают спокойно торговать с греческим соседом, но они не настолько наивны, чтобы верить в то, что стоит изменить название своей страны, как тотчас распахнутся двери Европы, резюмирует издание.