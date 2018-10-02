Канцлер Австрии: "Мир в Европе возможен только при участии России"

Канцлер Австрии Себастьян Курц встречается в среду в Санкт-Петербурге с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает Kronen Zeitung. Это станет уже четвертой встречей канцлера и президента в этом году. Несмотря на "трудности" в прошлом, сегодня двусторонние отношения находятся на подъеме, заявил пресс-секретарь Путина, намекая на напряженные отношения между Москвой и Евросоюзом. По словам канцлера Курца, "мир в Европе возможен только при участии России, а не против нее", передает издание.

"Путин и Курц начали интенсивный диалог, который будет продолжен", - цитирует ТАСС Дмитрия Пескова. Пресс-секретарь российского президента указал на существование конкретных планов по расширению торгового и инвестиционного сотрудничества в различных сферах, говорится в статье.

"Россия стала первой страной за пределами ЕС, которую посетил глава австрийского правительства после вступления в должность. В июне с визитом в Вене находился президент Путин - это был первый его официальный визит после переизбрания в марте этого года. В августе российский президент приехал в Австрию, успев побывать на свадьбе главы МИД страны Карин Кнайсль, где также имел недолгий разговор с канцлером", - передает издание.

Поводом для нынешней встречи послужило культурное событие. Политики примут участие в церемонии открытия выставки "Имперские столицы: Санкт-Петербург - Вена" в Эрмитаже. Эту выставку, как и прошедшую в июне в Вене, (...) спонсируют концерны OMV и "Газпром", - сообщает австрийское издание.

Эти два концерна связывает тесное сотрудничество. В июне был продлен до 2040 года договор о поставках российского газа. "По сообщениям OMV, за последние 50 лет объем газовых поставок вырос в 64 раза, достигнув в 2017 году рекордных значений - 9,1 кубометров в год. Сегодня Австрия является одним из важнейших покупателей российского газа", - сообщается далее.

"Газпром" и OMV сотрудничают и в рамках проекта по строительству газопровода "Северный поток-2", говорится в материале.

"Как сообщает ведомство австрийского канцлера, в ходе переговоров в Санкт-Петербурге Путин и Курц остановятся на таких темах, как отношения между Россией и ЕС, Украина и Сирия". В вопросе антироссийских санкций, которые были продлены на год в середине сентября, австрийский канцлер придерживается общеевропейской политики. "Вместе с тем он заинтересован в том, чтобы оживить диалог между Евросоюзом и Россией, - говорится в статье. - Австрия в настоящий момент председательствует в ЕС".

По оценкам политологов, Австрия "дружелюбно настроена в отношении России". "Вскоре после аннексии Крыма в 2014 году Путина принимали в Австрии, что вызвало критику". В 2016 году кремлевская партия "Единая Россия" подписала с Австрийской партией свободы, которая то и дело высказывается за отмену санкций, соглашение о сотрудничестве. При этом в высылке дипломатов в связи с "делом Скрипалей" Вена участия не принимала, отмечает Kronen Zeitung.

"Недавно широкий резонанс вызвало посещение Путиным свадьбы главы МИД Австрии Карин Кнайсль - мир облетели фото, на которых министр сначала танцует с российским президентом, а затем делает перед ним книксен. МИД был вынужден пояснить, что это ничего не меняет в политике страны в отношении России. Подчеркнул это и Курц: вскоре после свадьбы министра он отправился на Украину, министр иностранных дел которой Павел Климкин назвал приглашение Путина на свадьбу "серьезной ошибкой", - говорится в заключение статьи.