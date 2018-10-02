Кинорежиссер Олег Сенцов скоро будет обменян на трех россиян, задержанных в США?

Освобождение украинского кинорежиссера, который 141-й день (статья опубликована 1 октября. - Прим. ред.) держит голодовку, стало предметом бурных дискуссий между русскими, украинцами и американцами. Таким образом, Сенцов может послужить разменной монетой. Во Франции продолжается мобилизация сторонников его освобождения из сибирской тюрьмы, пишет журналист Никита Дмитриев на страницах Le Figaro.

Этот плохой сериал затягивается. Российское правительство хотело бы обменять украинского кинорежиссера и политического активиста Олега Сенцова на Виктора Бута, Константина Ярошенко и Марию Бутину, трех российских граждан, находящихся под арестом в США за шпионаж, сообщает российское издание "Новая газета".

Адвокат кинорежиссера Дмитрий Динзе заявил, что не в курсе этого проекта, но считает его "осуществимым". "Если со стороны российских властей есть реальное желание его обменять, тогда мы готовы обсудить конкретные действия. Мы должны в точности понять, до какой степени эти разговоры серьезны", - уточняет Динзе.

Михаил Чаплыга, представитель украинского омбудсмена, также считает, что обмен Сенцова на трех россиян "теоретически возможен". "Подобный прецедент, когда Киев, видимо, не участвовал в переговорах, произошел в 2017 году между Россией и Турцией. Москва выдала туркам нескольких татарских активистов, а Анкара освободила двух россиян, обвиненных в шпионаже", - вспоминает он.

Согласно одному из источников "Новой газеты", Путин готов обсуждать эту "гуманитарную акцию" с американцами, но без участия Украины. Однако официальный представитель российского президента Дмитрий Песков 30 сентября заявил на радиостанции "Говорит Москва", что он не осведомлен ни о каком проекте по обмену Сенцова на российских заключенных в США.

Во Франции мобилизация в защиту украинского кинорежиссера продолжается. Министр культуры Франсуаз Ниссен в коллективном письме, подписанном сотней литераторов и режиссеров, призвала к его незамедлительному освобождению. По предложению мэра Парижа Анн Идальго, 24 сентября городской совет присвоил Сенцову почетное звание гражданина города Парижа, передает журналист.