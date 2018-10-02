Почему македонцы не хотят менять название своей страны

"Северная Македония" уходит со сцены. Из-за слишком низкой явки воскресный референдум был признан избирательной комиссией Македонии несостоявшимся, существует большой риск сделать недействительным "историческое" соглашение с Грецией, заключенное в июне, пишут журналисты швейцарской газеты Le Temps Жан-Арно Деранс и Лоран Жеслен.

Это можно было бы назвать пирровой победой, если бы Пирр был царем Македонии, а не Эпира... На референдуме 30 сентября решение "за" прозвучало убедительно, с результатом в 91,3% голосов, но в голосовании приняли участие лишь 36,3% избирателей, что весьма далеко от порога в 50%, необходимого для признания референдума состоявшимся. В воскресенье вечером сотни сторонников бойкота собрались перед зданием македонского парламента. Казалось, они сами были поражены размахом своей "победы", хотя македонское правительство пыталось привлечь внимание к наполовину полному стакану, подчеркивая, что решение "за" одержало верх с большим преимуществом, рассуждают авторы статьи.

В понедельник глава европейской дипломатии Федерика Могерини и комиссар Европейского союза по расширению Йоханнес Хан также призвали "уважать" волю избирателей, говорится в статье.

Теперь продолжение будет разыгрываться в парламенте, и для изменения названия страны придется скорректировать конституцию, для чего потребуется поддержка двух третей парламента, которой не располагает глава правительства, несмотря на помощь депутатов из албанской общины, отмечают журналисты.

Президент республики, крайне консервативный юрист Георге Иванов, выходец из рядов "Внутренней македонской революционной организации - Демократической партии македонского национального единства" (ВМРО-ДПМНЕ), призвал к бойкоту референдума. В то же время новый глава партии Христиан Мицкоский осмотрительно поостерегся дать приказ о голосовании, при этом утверждая, что депутаты его движения "будут уважать месседж избирателей", передают авторы статьи.

Тем самым становится очевидным, что депутаты от ВМРО-ДПМНЕ не проголосуют за конституционные изменения, а это может повлечь за собой безусловную отмену "исторического " соглашения с Грецией от 17 июня. Премьер-министр Македонии Зоран Заев, который, конечно, не строит иллюзий, уже объявил, что в случае отказа от соглашения страна направится к досрочным парламентским выборам, указывают журналисты.

Зоран Заев совершил множество ошибок. Одна из них состоит в том, что он провел секретные переговоры со своим греческим коллегой Алексисом Ципрасом, вызвав недоверие граждан. Другая - в том, что в ходе референдума он соединил два совершенно разных вопроса: это необходимая нормализация отношений с Грецией и предположительное вступление Македонии в ЕС и НАТО. Македонцы желают спокойно торговать с греческим соседом, но они не настолько наивны, чтобы верить в то, что стоит изменить название своей страны, как тотчас распахнутся двери Европы, резюмирует издание.