Находясь в холодных отношениях с Тель-Авивом, Москва усиливает сирийскую ПВО

В отместку за уничтожение одного из своих самолетов Москва, возложившая ответственность на израильтян, сказала, что начнет поставлять зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300 сирийским войскам. По мнению Биньямина Нетаньяху, это "безответственное" решение, пишет корреспондент французской Liberation в Тель-Авиве Гийом Жендрон.

В середине сентября у берегов Сирии был сбит самолет Ил-20 с 15 российскими военнослужащими на борту, при ночной дезориентации, вызванной очередным воздушным ударом по транспортным средствам иранцев, перевозящим оружие для ливанской "Хизбаллы". После этого между Москвой и Тель-Авивом все пошло не так, отмечает автор статьи.

Сначала были слова, потом поступки. С одной стороны, эти "буйнопомешанные" израильтяне (по мнению российского министра обороны Сергея Шойгу), которые пренебрегают "сирийским суверенитетом" и безопасностью российских войск, задействованных на сирийской территории. С другой - решение Кремля о передаче сирийцам нескольких ЗРК С-300, с тем чтобы значительно усилить их способность отвечать на израильские налеты, говорится в статье.

Поставка, обещанная Россией уже на протяжении пяти лет, но до сих пор откладывавшаяся под американским и израильским давлением, началась в эти выходные, как заверил глава российской дипломатии Сергей Лавров в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. "Это безответственно", - выразил недовольство израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Хотя было установлено, что ракета (в данном случае российская С-200), сбившая российский самолет-разведчик руками людей Башара Асада, произвела "удар по своим", Тель-Авив и Москва не сумели договориться о совместном сценарии. И это при том, что Владимир Путин в первое время разыгрывал замирение, назвав случившееся "цепью трагических случайностей", напоминает автор.

Как бы то ни было, поставка комплексов С-300 является значимым развертыванием в регионе, которое осудили американцы. Если, по мнению Лаврова, речь идет о том, чтобы "гарантировать 100-процентную безопасность российского контингента в Сирии", то израильские генералы уже сожалеют о своей безнаказанности в сирийском небе и о конце механизма "деконфликтизации". Последний до сих пор был вполне эффективным, пока не был поставлен под сомнение по вине "дилетантства" сирийских сил, передает Жендрон.

"Российский месседж скорее политический, нежели военный, - полагает франко-израильский аналитик Майкл Хоровиц. - Объявление о начале поставок зенитно-ракетных комплексов является неоднозначным: поставка не делается так быстро, это тяжелое оборудование, как сама батарея, так и радар и электронная аппаратура. Априори ясно, что переданы были эти последние элементы. Таким образом, на данный момент речь еще не идет о чем-то абсолютно конкретном. Кроме того, израильтяне уже много лет тренируются, чтобы предупредить внезапное нападение С-300. Для ЦАХАЛа это система, создающая помехи, но в корне не меняющая правила игры".

По мнению Хоровица, эксперта, входящего в состав бахрейнского аналитического центра Le Beck, Россия прежде всего посылает "домашний сигнал". Он подчеркивает дихотомию между российским Минобороны и Кремлем. "С одной стороны, есть Путин, который должен вести дипломатию, нацеленную на установление своего лидирующего положения в регионе, и входить в переговоры с такими разными игроками, как Турция и Израиль, а кроме того, со своими сирийскими и иранскими союзниками. И, с другой стороны, есть российское военное командование, которое приведено в сильное замешательство этим делом и заинтересовано скорее "взвалить" все на израильтян, чем признать, что российская система ПВО, контролируемая их сирийскими союзниками, сбила российский самолет... Каждый играет свою роль".

Тем временем Сергей Шойгу пообещал, что в будущем его люди будут блокировать спутниковую навигацию и работу систем связи боевой авиации, атакующей какую-либо мишень в Сирии, говорится в статье.

"Несмотря на весь этот базар, нам уже три года удавалось избегать столкновения между русскими и израильтянами, - постарался умерить напряженность Биньямин Нетаньяху, ссылаясь на сотни авиаударов, осуществленных Тель-Авивом с согласия Кремля. - Я думаю, что с нашей стороны, как и со стороны русских, есть желание от него уклониться".

Однако, как доказали недавние события, в сирийском небе все же произошел подобный "инцидент", комментирует автор статьи.