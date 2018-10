2 октября 2018 г. Эллен Барри | The New York Times Отравленный в Британии шпион передавал агентам MI-6 компромат на соратника Путина Сергей Скрипаль передавал британской разведке информацию о коррупционной схеме 1990-х, которая вела на самый верх к Николаю Патрушеву, главе российской спецслужбы и близкому соратнику Путина. Об этом Скрипаль рассказал в прошлом году в интервью журналисту "Би-би-си" Марку Урбану для его недавно вышедшей книги о шпионаже в период после холодной войны ("Материалы Скрипаля", The Skripal Files), сообщает The New York Times. "По словам Скрипаля, информация о коррупции на высоком уровне была чувствительной. Скрипаль сообщил, что один морской офицер, работавший вместе с ним на российскую военную разведку и, подобно ему, пойманный на передаче информации западным спецслужбам, в 2004 году был обнаружен мертвым - по-видимому, задушенным - в военном госпитале после допроса российскими разведчиками. Официальной версией было самоубийство, но у него были отрезаны несколько пальцев - послание страшное и недвусмысленное", - пишет автор статьи Эллен Барри. Британская разведка пришла к выводу, что Скрипаль избежал той же участи, потому что во время допросов не упоминал о паутине коррупции, ведущей к главе ФСБ Патрушеву. Во время интервью с Урбаном в доме стареющего одинокого человека, забитом паззлами и моделями кораблей, Скрипаль сказал, что боится привлечь внимание, если его процитируют в книге, сообщает Барри. "Это из-за Путина. Понимаете, мы боимся Путина", - сказал Скрипаль. "Урбан не останавливается на какой-то одной версии, почему Скрипаль, фигура сравнительно незаметная, стал жертвой столь эффектного нападения. Однако одна из существующих в разведывательном мире версий состоит в том, что российские киллеры не смогли установить местонахождение того, на кого выбор пал в первую очередь. Им был замглавы американского отдела СВР полковник Александр Потеев, который в 2010 году выдал 10 российских шпионов, работавших под прикрытием и живших под видом американцев", - пишет Барри. Урбан предполагает, что российские спецслужбы не смогли разыскать Потеева и затем "пошли вниз по списку" других бывших агентов, считающихся предателями, которых найти было проще. Источник: The New York Times