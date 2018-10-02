Запад хотел от Македонии слишком многого и слишком быстро

Результаты референдума о переименовании Македонии стали провалом для НАТО и ЕС. Бойкот референдума, поддержанный и Москвой, принес свои плоды. Есть ли еще шансы интегрировать в западное сообщество эту важную с геостратегической точки зрения страну? - задается вопросом постоянный автор Die Welt Флора Виздорфф.

91% граждан страны, пришедших на референдум, проголосовали за соглашение с Грецией по переименованию Македонии - однако лишь 36,8% македонцев приняли участие в голосовании. Его результат не засчитывается: явка составила менее 50%, констатирует автор статьи. "Референдум носил консультативный характер - однако теперь маловероятно, что за изменение названия проголосуют необходимые две трети депутатов парламента".

"Низкая явка - провал Запада, - уверена журналистка. - Самые влиятельные западные политики приезжали в Македонию, чтобы добиться твердого "да": это и Ангела Меркель, и глава Пентагона Джеймс Мэттис, и верховный дипломат ЕС Федерика Могерини".

Отмечая особую геополитическую значимость Македонии, Флора Виздорф указывает на то, что "здесь в 2015 и 2016 годах проходили важнейшие миграционные маршруты, отсюда Москва готова расширить свое влияние и не допустить членство страны в НАТО. Главный вопрос, который должно задать себе македонское правительство, а вместе с ним ЕС и НАО: почему 600 тыс. избирателей, которые обычно ходят на выборы, остались на сей раз дома?"

"На фоне продолжающихся несколько лет споров, которые ведут Македония с Грецией, изменение названия на Северную Македонию стало одной из предпосылок для вступления страны в НАТО и ЕС". Афины, как поясняет автор, блокируют членство Македонии в НАТО, поскольку опасаются, что она сможет предъявить претензии на греческую Македонию, пока сама носит такое название.

"Национал-консервативная македонская оппозиция воспользовалась этой темой, чтобы настроить граждан против референдума. Даже действующий президент страны Георге Иванов призвал сограждан к бойкоту, назвав голосование "национальным самоубийством", - говорится в статье.

По мнению одного европейского дипломата, привязка смены названия страны к членству в ЕС и НАТО привела к тому, что многие увидели в этом шантаж. Пусть решает парламент, могли подумать многие.

"Кроме того, кампания, направленная на бойкот референдума, скорее всего, поддерживалась и Россией", - отмечает автор.

"У нас нет доказательств, но влияние из Москвы точно было", - отмечает дипломат. Это и поездки в Москву сторонников бойкота, и фейковые профили в социальных сетях.

"При этом совсем не говорится о том, что ЕС сам, скорее всего, выбрал неверную стратегию в отношении Македонии: Запад хотел от нее слишком многого и слишком быстро. Теперь надежды возлагаются на голосование в парламенте", - передает журналистка.

ЕС, заявил еврокомиссар по вопросам расширения, будет и впредь поддерживать Македонию, а генсек НАТО подчеркнул, что двери для нее в НАТО открыты, стоит только решить все внутренние вопросы. Ключевая роль отводится оппозиции. "Время покажет, действительно ли она хочет заблокировать дорогу в ЕС и НАТО", - отмечает в заключение автор.