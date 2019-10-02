Люди часто предпочитают продолжать беспокоиться вместо того, чтобы расслабиться, "потому что это смягчает удар, когда происходит что-то плохое"

"Некоторые люди с повышенной тревожностью предпочитают все время пребывать в состоянии легкого беспокойства вместо того, чтобы расслабиться, утверждают ученые. Исследователи предположили, что постоянное пребывание в состоянии дискомфорта может служить буфером для сильных эмоций в том случае, если происходит что-то на самом деле неприятное. В этих случаях резкий скачок беспокойства будет меньше, потому что человек уже находился в состоянии некоторого стресса", - сообщает Daily Mail.

Но психологи говорят, что гораздо полезнее позволять себе испытывать весь спектр эмоций, чтобы научиться принимать как расслабление, так и острую реакцию. "Люди могут оставаться в состоянии беспокойства, чтобы не допустить значительного сдвига в уровне тревоге, но на самом деле более здоровым вариантом будет позволить себе испытывать эти сдвиги, - говорит Мишель Ньюман, профессор психологии в Университете штата Пенсильвания. - Чем больше ты это делаешь, тем больше понимаешь, что можешь это делать, и лучше время от времени расслабляться".

"Работа над осознанностью и другие вмешательства могут помочь людям расслабиться и жить в моменте", - считает Ньюман.

"Тревожность, которая имеет научное название генерализованное тревожное расстройство, является проблемой психического здоровья, при которой людям трудно контролировать уровень стресса и беспокойства. Это состояние является распространенным и, как предполагается, в Великобритании им страдает каждый двадцатый человек, хотя причины тревожности не совсем понятны. Она может провоцироваться чрезмерной активностью в определенных областях мозга, химическим дисбалансом или травматическим прошлым. У некоторых людей оно появляется вообще без видимой причины, согласно данным Национальной службы здравоохранения", - говорится в статье.

"Исследователи (...) опросили группу из 96 человек об их реакции на видеоролики. В группе у 32 человек была тревожность, у 34 - депрессия, 30 не страдали ни тем, ни другим. Испытуемые выполняли упражнение на расслабление, а затем им показывали видео, которые должны были вызвать чувства страха или печали. Затем они отвечали на вопросы о том, как они себя чувствуют. После этого они опять выполняли упражнения на расслабление и снова отвечали на вопросы, на этот раз без просмотра видео", - говорится в статье.

"Люди с тревожностью были более склонны оставаться на грани или в состоянии стресса даже при выполнении упражнений на расслабление, показало исследование, и в целом испытывать более резкие всплески эмоций. Полученные данные свидетельствуют о том, что люди, которые находились в состоянии особенного беспокойства, пытались установить некоторый контроль, сохраняя беспокойство, даже когда они должны были бы расслабиться", - пишет Daily Mail.

"Теория вращается вокруг той идеи, что люди могут специально погружаться в беспокойство, чтобы избежать разочарования, которое они могут испытать, если случится что-то плохое, - поясняет профессор Ньюман. - На самом деле, это не полезно, а просто делает вас более несчастным. Но поскольку большей части вещей, о которых мы беспокоимся, в конечном итоге не происходит, то, в мозгу укрепляется мысль: "я волновался и этого не произошло, поэтому я должен продолжать беспокоиться".

Исследование, о котором сообщает журнал Journal of Affective Disorders, показал, что у людей с депрессией наблюдаются аналогичные реакции, но беспокойство не достигает такого экстремального уровня.