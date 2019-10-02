Как судьба Трампа связана с этим олигархом

"Украинское дело президента США Дональда Трампа ведет напрямую к скандальному владельцу газового концерна Burisma", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Олигарх, уготовивший для Америки один из крупнейших скандалов, окутан тайнами. Это бизнесмен, который стал причиной возможного импичмента президента Дональда Трампа и одновременно доставил некоторые неприятности сопернику Трампа Джо Байдену", - отмечает автор статьи Матиас Брюггманн.

Все началось весной 2014 года, повествует журналист. "Сын тогдашнего вице-президента США Байдена вошел в совет директоров украинской газовой компании Burisma. Так Хантер Байден оказался на службе олигарха Николая Злочевского. Тогда Джо Байден уверял, что конфликта интересов нет. Однако тогда он также отвечал за политику США в отношении Украины", - говорится в статье.

На Украине против компании было начато коррупционное расследование - и в 2016 году внезапно прекращено. Вскоре был уволен ответственный за расследование генеральный прокурор. Не способствовал ли Джо Байден отставке прокурора для того, чтобы защитить своего сына?​

"Дональд Трамп, вероятно, избавился бы от своего соперника, если бы мог ответить на этот вопрос утвердительно. Однако в яром поиске доказательств президент, возможно, совершил роковую ошибку. Теперь его обвиняют в том, что для того, чтобы дискредитировать своего политического конкурента Джо Байдена, Трамп оказывал давление на украинского президента Владимира Зеленского с тем, чтобы тот начал расследование".​

"Злочевский печально известен тем, что он смешивает политику и личные интересы, - указывает издание. - В 2003-2004 годах при коррумпированном президенте Викторе Януковиче, который позднее бежал в Россию, он руководил государственным комитетом природных ресурсов, с 2010 по 2012 год занимал должность министра экологии и природных ресурсов. (...) Пока Злочевский сидел в украинском правительстве, лицензий на добычу нефти и газа у его фирмы становилось все больше".

Несмотря на то, что компания Злочевского с 2017 года утверждает, что многочисленные расследования против нее прекращены, Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщает, что по-прежнему ведет расследование в отношении экс-министра.

2014 год стал поворотным моментом, продолжает издание. Когда свергнутому президенту Януковичу пришлось покинуть страну, "олигарх создал для себя неотягченный подозрениями фасад. Для этого ему были нужны символические личности. Его выбор пал на Хантера Байдена и бывшего польского президента Александра Квасьневского. (...) На сайте Burisma Байден-младший значился руководителем компании до 25 августа этого года. Дня, когда его отец выдвинул свою кандидатуру на пост президента", отмечает издание.

Лишь недавно шумиха вокруг олигарха Злочевского утихла, но теперь из-за скандала с Трампом "бизнесмен с примечательной лысиной" снова стал предметом пересудов, пишет Handelsblatt. "Однако, как говорит сам олигарх, своей вины он не осознает".