Узбекистан выбирает атомную энергию

"Бывшая советская республика в условиях разгара либерализации обзаводится российскими ядерными реакторами, а свой газ резервирует для экспорта", - пишет спецкор Le Figaro в Ташкенте Фабрис Ноде-Ланглуа.

"Обескураживающее решение - Узбекистан, страна Центральной Азии с достаточным запасом газа для экспорта, приступил к строительству своей первой атомной электростанции. Такой стратегический выбор на десятилетия связывает обязательствами бывшую советскую республику, находящуюся в процессе глубокой трансформации, - говорится в статье. "Энергия - это двигатель развития", - сказал Дивакар Гупта, вице-президент Азиатского банка развития (АБР), находящийся в Ташкенте на конференции по инвестициям.

"Правительство Узбекистана спрогнозировало спрос и предложение электроэнергии на ближайшие десятилетия с учетом экономических прогнозов и динамики демографии своей страны с населением в 33 млн жителей, - отмечает журналист. "Мы увидели, что существуют риски большого дефицита электрического тока", - объясняет на превосходном английском языке заместитель министра энергетики Журабек Мирзамахмудов. "Время от времени происходят отключения электрического тока", - признает другой чиновник. На узбекских энергетических инфраструктурах тяжелым бременем лежит обветшалое советское наследие".

"(...) Поэтому всего год назад правительство решило присоединиться к клубу из тридцати ядерных стран (куда добавляются четыре государства, которые строят свой первый реактор). Узбекистан подписал правительственное соглашение с Россией на поставку двух реакторов по цене 11 млрд долларов с возможностью поставок еще двух. Предложение "Росатома" было наиболее интересным, считает Журабек Мирзамахмудов, назначенный также главой государственной компании "Узатом", которая будет управлять будущими заводами. Как и другие зарубежные заказчики, Россия гарантирует финансирование проекта", - указывает Le Figaro.

"С французами или американцами срок между межправительственным соглашением и коммерческим контрактом займет три года, тогда как с русскими это займет шесть месяцев", - без обиняков заявил глава "Узатома".

"(...) Прибегая к атому, Узбекистан хочет максимально зарезервировать свой газ для экспорта, что гораздо выгоднее, чем его использование на внутреннем рынке, - поясняет автор статьи. "Сегодня мы с коммерческой точки зрения заинтересованы в том, чтобы заработать как можно больше денег", - заявляет Улугбек Саидов, глава "Узтрансгаза", государственной компании, которая управляет трубопроводами и экспортирует узбекский газ. Такие речи, свободные от предрассудков, отражают путь, пройденный с момента начала реформ, проводимых президентом Шавкатом Мирзиёевым, который сменил автократа Ислама Каримова, умершего в 2016 году после более четверти века правления. Нынешний глава государства, который был премьер-министром Каримова, предпринимает глубокую трансформацию экономики страны", - комментирует спецкор.

"Вся бюрократия устранена, есть много возможностей для бизнеса, - радостно говорит Тимур Абдулаев, заместитель генерального директора Enter Engineering Construction Group. - Серьезным изменением стала свободная конвертируемость валюты".

"(...) Будущая АЭС будет представлять собой 8% имеющейся в стране электроэнергии и, как ожидается, обеспечит 15% производства, - отмечается в публикации. "Ядерная энергетика позволит нам соответствовать требованиям Парижского соглашения о климате", говорит решительный министр энергетики Алишер Султанов.

"(...) Первый диалог министров энергетики стран Центральной Азии был организован в конце сентября в Ташкенте в рамках программы центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). За столом сидел представитель Китая, но не было министра русского старшего брата. Одним из финансовых партнеров этого органа является возглавляемый японцем Азиатский банк развития (АБР), членом которого Россия не является. Этим объясняется ее отсутствие на ташкентской встрече. Однако влияние Москвы в бывшей советской республике Узбекистан по-прежнему велико", - утверждает Ноде-Ланглуа.

"Русский язык по-прежнему практикуется молодыми людьми, помимо узбекского. Российская компания "Лукойл" является крупнейшим инвестором в углеводороды, в то время как основными игроками остаются "Роснефть", "Новатэк" и "Газпром". Но, как и его соседи по Центральной Азии, Узбекистан, находящийся на пересечении старых шелковых путей, отмеченных такими мифическими этапными пунктами, как Самарканд и Бухара, является желанным партнером для Срединной империи. Представитель - португальский - от Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), созданного Китаем, принял участие в министерской конференции. В прошлом месяце Ташкент отменил визы для граждан Китая, с целью стимулирования туризма. Китайские производители очень активно присутствуют в секторе нефтегазового оборудования, а также в строительстве, к тому же Пекин является крупнейшим покупателем узбекского газа. Однако куда больше, чем россияне, китайцы позиционируют себя в таких секторах будущего, как солнечная энергия, и даже в проекте строительства завода по производству электромобилей в Ферганской долине на востоке страны", - подчеркивает спецкор.