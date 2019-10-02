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2 октября 2019 г.
2 октября 2019 г.

Пьер Бартелеми | Le Monde

Экзопланета GJ 3512b, которая не должна существовать

"За четверть века было зарегистрировано более 4100 внесолнечных планет. Открывая новую экзопланету, нам теперь ближе ощущение привычного явления, нежели энтузиазм первооткрывателей. Тем не менее, некоторые планеты своими особенностями по-прежнему вызывают любопытство исследователей и крупных научных журналов. GJ 3512b - одна из них, и журнал Science посвятил ей несколько страниц в своем номере от 27 сентября", - пишет журналист Le Monde Пьер Бартелеми.

"Обнаруженная благодаря прибору Carmenes, который используется консорциумом из одиннадцати испанских и немецких исследовательских центров, планета GJ 3512 b является интригующей, потому что, если придерживаться классических моделей образования газообразных планет-гигантов, то эта экзопланета, чья масса делает ее эквивалентной половине Юпитера, просто не должна существовать", - говорится в статье.

Астроном из Института планетологии и астрофизики Гренобля Ксавье Дельфосс, обосновывает такой парадокс: "Модель образования таких планет проходит две стадии. Сначала имеет место агломерация твердых частиц, льда и камней, которые изначально были крошечными, а затем становятся все больше и больше. Когда это ядро достигает массы в пять-десять раз больше массы Земли, его сила тяжести становится достаточной для привлечения и сохранения огромных количеств газа, присутствующего вокруг него". Возникает процесс типа "снежного кома". Таким образом, в нашей Солнечной системе Юпитер смог достичь массы, более чем в триста раз превышающей массу нашей планеты.

"Проблема планеты GJ 3512b связана с тем, что она вращается вокруг крошечной звезды - красного карлика, расположенного в тридцати световых годах от нас, и масса которого составляет всего 12% от массы Солнца",- поясняет автор статьи.

"(...) И все же эта гигантская экзопланета существует, и произошло это не по волшебству, - говорится в статье. - Поэтому астрономы вынуждены признать, что "часть планет-гигантов образуется иначе, чем посредством аккреционного диска вокруг формирующейся звезды в центре", - делает вывод Ксавье Дельфосс. (Астрономы используют понятие аккреции как увеличения массы тела за счет силы притяжения. Газовое облако при формировании звезды начинает вращаться. В центре образуется звезда, на которую аккрецирует вещество. - Прим. ред.).

"Альтернативный сценарий не учитывает фазу построения ядра. Он предполагает, что в диске газа и пыли, окружающем молодую звезду, от которой родились ее планетные спутники, развивается "нестабильность", - продолжает астроном из Гренобля. - Создается блок плотности, "чрезмерная гравитация", которая вызовет падение протопланетного диска на себя, такой механизм подобен механизму формирования звезды. Посредством процесса такого рода можно очень быстро получить много материи и газа".

"Если следовать той модели, которая уже упоминалась для объяснения существования суперпланет, монстров, равных пяти или даже десяти Юпитерам, GJ 3512 b должна быть экзопланетой без твердого ядра, состав которой близок к составу ее звезды. К сожалению, пока мы не можем это проверить, так как методика, используемая для ее обнаружения, не позволяет узнать ее плотность", - резюмирует издание.

Источник: Le Monde


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