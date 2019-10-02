Дело Трампа-Зеленского: "На свою беду, Украина оказалась забрызганной грязью из-за Трампа"

"Скандал, связанный с процедурой импичмента президента США, вызывает бурю эмоций не только в Вашингтоне. Киев, Париж, Берлин и Москва также попали в этот вихрь, отмечает обозреватель Le Monde Сильвия Кауфман.

"Несомненно, в Вашингтоне никогда так много говорили об Украине, как после телефонного разговора между президентом Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским, который привел к началу процедуры импичмента первого", - говорится в статье.

"(...) Ирония этого печального дела заключается в том, что Дональд Трамп нисколько не беспокоится об Украине. Еще совсем недавно он даже не знал, как правильно произнести название страны на английском языке, которую он назвал "The Ukraine" вместо того, чтобы сказать просто "Ukraine" (...), - отмечает автор статьи.

"(...) Несколько источников сообщили нам о том, насколько на самом деле президент Трамп пренебрегал судьбой Украины, как в своих частных беседах, так и в разговорах с другими лидерами. На августовском саммите G7 в Биаррице он даже тщательно избегал этой темы", - указывает Кауфман.

"И вот, на свою беду, Украина оказалась забрызганной грязью из-за Трампа. Это пришлось некстати, поскольку через пять лет после демократической и проевропейской революции Майдана страна, добившись реальных, хотя и недостаточных достижений в реформировании управления и экономики, возможно, стоит на пороге повторного старта", - считает журналистка.

"Олицетворением подобной надежды является 41-летний президент, нетипичный, но решительно настроенный изменить ход событий: Владимир Зеленский, актер-комик по профессии, вошедший в политику после экспресс-курса, своего рода ускоренного обучения - посредством своего собственного телесериала - и без какого-либо опыта государственного управления, - комментирует Кауфман. "Он словно с другой планеты", - признается один европейский дипломат, который непосредственно с ним общался.

"Украинцы, испытавшие всевозможные политические эксперименты и измученные пятилетней войной на Донбассе, как раз хотели кого-нибудь с другой планеты; они избрали его большинством голосов в 73%. Через четыре месяца после вступления в должность президент Зеленский, подкрепленный новым парламентом, находящимся в его руках, колеблется между молодой реформаторской гвардией и олигархической старой гвардией. И, к сожалению, именно в такой стратегически важный момент он оказывается облитым грязью и, несомненно, ослабленным из-за скандала с Трампом", - пишет Le Monde.

"Эммануэль Макрон все еще в него верит. Он очень рано сделал ставку на этого президента, который является его ровесником, и считает, что по отношению к России тот сможет изменить расклад с помощью более открытого, менее догматичного, чем у его предшественника Петра Порошенко, подхода к конфликту на Донбассе. Через него он надеется разблокировать мирный процесс, чтобы приступить к последующей задаче - начать диалог с Владимиром Путиным по более запредельным темам, таким как контроль над вооружениями и архитектура безопасности в Европе", - комментирует обозреватель.

"(...) После первого прорыва в начале сентября, когда состоялся обмен заключенными между Украиной и Россией, во вторник Киев сообщил о новом этапе переговоров о будущем статусе Донбасса, - говорится в статье. - В понедельник Путин и Макрон провели краткую беседу об Украине после похорон Жака Ширака в Париже, и, по словам одного дипломатического источника, "по-прежнему совпадают по фазе".

"Однако динамика остается уязвимой: больше уже не говорится о второй волне освобождения заключенных, и несмотря на то, что запланирован саммит четырех лидеров "нормандского формата" (Путин, Макрон, Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель), который должен подтвердить прогресс мирного процесса, точная его дата не назначена. Что касается сентябрьской встречи в формате "2 + 2" министров обороны и иностранных дел Франции и России в Москве, то она прошла в холодной обстановке", - рассуждает Кауфман.

"Мяч находится в лагере Владимира Путина. Может быть, как думают французы, теперь он сочтет, что в его интересах завершить кризис на Донбассе. На каких условиях? Подпорченный имидж американской демократии и неизбежное свертывание дипломатии Трампа на Украине укрепят его руку. Но, к тому же, оставят больше пространства для европейцев", - резюмирует автор статьи.