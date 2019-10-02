"Дональд Трамп хочет уничтожить и сокрушить людей, которые вытащили на свет "российское расследование"

Американский историк и политолог Николь Бахаран в интервью французской газете L'Express, расшифровывает последние заявления американского президента и подводит итоги последних разоблачений.

"В понедельник газета The New York Times сообщила, что президент США обратился к премьер-министру Австралии с просьбой помочь ему дискредитировать расследование Минюста США по поводу истоков предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года (...)", - пишет автор публикации Валентин Эхкирш.

"Также в понедельник Дональд Трамп возобновил свои атаки на демократов. (...) Он предложил арестовать за "государственную измену" демократа Адама Шиффа, которого он обвиняет в искажении своей беседы с украинским президентом (...)", - говорится в статье.

"Накануне американский президент (...) процитировал слова техасского пастора Роберта Джеффреса, который утверждал, что Соединенные Штаты погрузятся в "гражданскую войну", если он будет смещен с должности. А в своем Twitter Трамп написал: "С каждым днем я все больше и больше убеждаюсь в том, что происходящее - это не импичмент, а государственный переворот (...)", - отмечает издание.

"Новые факты, похоже, подтверждают то, что Трамп использует внешнюю политику в политических и личных целях. Поиск материалов, порочащих Джо Байдена, или дискредитация результатов расследования Мюллера - все эти действия носят исключительно личный характер", - считает Николь Бахаран.

"С политической точки зрения, его последние заявления нелепы, однако их можно объяснить с психологической точки зрения. Потому что Дональд Трамп не может пережить мысль о том, что легитимность его выборов 2016 года запятнана разоблачениями о помощи со стороны России. Он хочет доказать, что это неправда. Но это только начало. Возможно, станет заметно, что он делает это [использует президентские функции в личных целях] все время", - указывает эксперт.

"В конечном счете, Трамп воюет со своими собственными спецслужбами. То, что его спецслужбы знают о его действиях, для него абсолютно невыносимо. Честно говоря, будь Трамп немного хитрее, он бы махнул рукой на расследование Мюллера, который не слишком сильно его обвинял. Но он живет в мире фантазий и уже в течение нескольких месяцев упорствует, стараясь уничтожить истину", - утверждает собеседница издания.

"(...) Дональд Трамп хочет уничтожить и сокрушить людей, которые работали над тем, чтобы распространять разоблачения по поводу активной помощи России. Он действует так, как он действовал всегда. Так же, как когда он был застройщиком или персонажем реалити-шоу. Надо наказать, уничтожить своих противников или отомстить им. Однажды он сказал: "Мне нравится мстить". Чрезмерная мстительность, возможно, является его наихудшей слабостью", - считает Бахаран.

"Трамп не терпит поражения и не признает своих ошибок, и это не совсем ново. В 2016 году, в месяцы, предшествовавшие съезду республиканцев для выдвижения кандидата в президенты, он предупредил, что в случае поражения могут возникнуть бунты, и что его сторонники этого не перенесут. Сегодня он точно в таком же положении и говорит то же самое: "или я или война", - напоминает эксперт.

"(...) Все прекрасно знают, что такое гражданская война в США. На ней погибло более 600 тыс. человек, это нечто первостепенно важное. И нельзя с легкостью бросаться такими словами. Страна очень разделена, но мы не находимся на грани гражданской войны. Такие подстрекательские выражения, как разговоры о "глубинном государстве" или о заговоре, чрезвычайно опасны. Зажигательные речи всегда подхватываются неуравновешенными людьми, готовыми от слов перейти к действиям", - анализирует политолог.

"(...) Однако последние факты не изменят ситуацию сразу. Общественное мнение способно эволюционировать. К тому же, 59% американцев считают, что расследование в рамках процедуры импичмента является законным. Но для республиканских сенаторов, которые хотят быть переизбранными, до этого далеко. На мой взгляд, если Трамп выиграет судебный процесс по делу об импичменте, то это повысит его шансы на предстоящих президентских выборах. Если он не будет отстранен от должности, то он выйдет из этого процесса усиленным. Борьба за переизбрание и борьба против импичмента смешались воедино", - резюмирует собеседница издания.