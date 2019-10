2 октября 2019 г. Джейн Флэнеган | The Times Мозамбик прибегает к российской огневой мощи "В Мозамбик прибыли российские наемники и военная техника, чтобы помочь правительству бороться с джихадистами. Это новый пример того, как одна из стран Африки обращается за помощью к Москве, - передает The Times. - Появление в государстве Южной Африки контингента, состоящего примерно из 200 солдат, включая элитные войска, три штурмовых вертолета и их экипажи, отражает усиление влияния Кремля на континенте". "Русские будут предоставлять учебную и боевую поддержку в провинции Кабо-Дельгадо, которая пострадала от волны жестокостей. За последние два года в регионе боевики жгли деревни, проводили обезглавливания, и сотни людей были согнаны со своих мест. По информации, в число направленных входят военнослужащие, работающие на группу Вагнера, частную российскую военную группу, которая была вовлечена в конфликты на Украине и в Сирии, позволяя Москве отрицать свое участие", - поясняет газета. "(...) Россия участвует в борьбе за влияние в Африке, заключая секретные сделки в области военного сотрудничества и оружия, часто с незначительными условиями, в обмен на дипломатическую поддержку или выгодные контракты на добычу полезных ископаемых. Согласно сообщениям, группа Вагнера выиграла в конкуренции за контракт с Мозамбиком у проекта, принадлежащего Эрику Принсу, основателю американской частной охранной компании Blackwater. Фотографии вертолетов "Газель" без опознавательных знаков заставляют предположить, что, если судить по их камуфляжу, ранее это были вертолеты французской армии, сообщает сайт Defense News. Насколько известно, группа Вагнера финансируется Евгением Пригожиным, бизнесменом, известным по прозвищу "повар Путина" из-за своих кремлевских кейтеринговых контрактов". "(...) Расширение военной мощи в Африке отражает видение Путина о восстановлении былой славы Росси и "опирается на сети и воспоминания о роли СССР во время деколонизации и социалистических экспериментов в Африке", считает Эрик Морье-Женуд, аналитик из Университета Квинс в Белфасте. Издание напоминает, что "в ЦАР россиянин был назначен советником по нацбезопасности, и правительство продает права на добычу золота и алмазов за малую часть их стоимости, чтобы финансировать обучение и покупать оружие у Москвы. (...) Мали, Нигер, Чад, Буркина-Фасо и Мавритания также входят в число стран, которые попросили Москву помочь им в борьбе с угрозами со стороны "Исламского государства" и "Аль-Каиды" (обе организации запрещены в РФ - Прим. ред.)". Источник: The Times