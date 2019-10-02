Приказ об убийстве из Москвы?

"В Берлине был убит гражданин Грузии. (...) Чем дольше идет расследование, тем больше становится свидетельств того, что за убийством стоит российское государство", - пишет немецкое издание Die Zeit.

Предполагаемый убийца Зелимхана Хангошвили Вадим Соколов, как зовут его по представленному им паспорту, молчит с момента своего ареста. "По информации Die Zeit, через несколько дней после убийства его посещали в СИЗО два российских дипломата. Россияне предъявили дипломатические паспорта и провели с Соколовым детальную беседу. Так как разговор проходил без наблюдения, по сей день неясно, что сказали дипломаты предполагаемому убийце. В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях, их действия были дозволены, однако такая быстрая и интенсивная помощь необычна", - отмечает журналист Хольгер Штарк.

"Следователи предполагают, что оружие было передано Соколову по пути из Варшавы в Берлин. По информации Die Zeit, пистолет марки Glock был продан в 1986 году из Австрии в Эстонию, то есть тогда еще в зону влияния Советского Союза. Позднее ствол оружия был заменен, возможно, для того, чтобы замести следы", - говорится в статье.

"За делом с беспокойством следят в ведомстве канцлера и в министерстве иностранных дел ФРГ. Если следствие покажет, что преступление в центре Берлина было совершено по заказу Москвы, оно станет делом политического значения с серьезными последствиями. Немцам придется отреагировать с соответствующей жесткостью, так же, как отреагировали британцы летом 2018 года, когда российская спецслужба совершила покушение на российского перебежчика Сергея Скрипаля с использованием нервно-паралитического отравляющего вещества", - пишет издание.

"Ответ на проявление государственного терроризма на территории Германии должен быть таким же решительным. И это может повлечь за собой последствия: скандал может на годы нанести серьезный ущерб германо-российским отношениям", - указывает Die Zeit.