Запад по-прежнему натыкается на уравнение Путина

"(...) Как вести диалог с путинской Россией? В течение многих лет западные лидеры от Джорджа Буша до Барака Обамы, в том числе Ангела Меркель и Николя Саркози, лелеяли мечту о прорыве, но потом обожглись на этом неразрешимом и разочаровывающем уравнении. В свою очередь, Эммануэль Макрон, начавший большой "стратегический диалог" с главой Кремля в задушевной обстановке форта Брегансон летом 2019 года, столкнулся с тем же разочаровывающим и невозможным ребусом отношений с российской властью, которая превратила антизападничество в политический цемент своей легитимности", - пишет журналистка Le Figaro Лора Мандевиль.

"Надо сказать, что цепь событий в последние нескольких недель была непростой, хотя президент Франции с самого начала заявлял о своем подходе, "лишенном наивности". По данным газеты Le Monde, в ходе потрясающего телефонного разговора с главой Кремля 14 сентября Эммануэль Макрон внезапно осознал, что диалога нет, поскольку два монолога не пересекаются. В то время как французский президент требовал объяснений по поводу отравления "Новичком" российского оппозиционера Алексея Навального, только что вышедшего из комы, Владимир Путин беспардонно направил его на след "самоотравления", высмеивая того и говоря, что это просто "блогер" и сомнительный персонаж", - напоминает автор публикации.

"(...) Для "диалога нужны двое", - признался в Риге явно смущенный Эммануэль Макрон, но все же объяснил принимавшим его латвийским хозяевам, что он намерен продолжать свои усилия, - говорится в статье. - Однако несколько часов спустя, в эту среду, во время нового разговора с Владимиром Путиным его довольно бесцеремонно отчитали за то, что в Вильнюсе он встретился с символом белорусской революции Светланой Тихановской. Путин сухо заявил о "недопустимости любых попыток вмешательства во внутренние дела суверенного государства".

"Все же Макрон передал российскому лидеру желание молодой женщины установить с ним контакт, чтобы заверить его в том, что белорусская революция не является геополитическим восстанием против России".

"Это, конечно, обескураживает, однако президент Макрон нацелен на долгосрочную перспективу, он считает, что разговаривает не только с Путиным, но и с российским обществом - оно скрыто за авторитарной властью, но остается живым, что видно из того, что происходит в Белоруссии", - отмечает Татьяна Жан-Кастуева, исследователь Французского института международных отношений (IFRI).

"На данный момент макронианская мечта о российском "диалоге" выглядит сильно испорченной. Эммануэль Макрон и Ангела Меркель, а также остальные европейцы активно консультируются друг с другом по поводу санкций, которые Евросоюз может ввести в действие как против режима Лукашенко в Белоруссии, так и против России в контексте дела Навального. На следующей неделе Тихановская будет в Париже и выступит перед французским парламентом - такой жест Москва наверняка расценит как оскорбление. Некоторые также обеспокоены контрпродуктивным эффектом, который может иметь это событие...", - резюмирует Лора Мандевиль.