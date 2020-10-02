Нагорный Карабах - новый театр вмешательства сирийских наемников, находящихся на жаловании у Анкары

"(...) Любимые наемники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана расширяют сферу своей деятельности. Протурецкие сирийские ополченцы, посеявшие террор осенью 2019 года в Рожаве в Сирийском Курдистане и участвовавшие зимой и весной в обороне Триполи, столицы Ливии, осажденной силами маршала Хафтара, теперь перебрасываются в горы Нагорного Карабаха. В активно оспариваемом регионе Кавказа сирийские бойцы оказывают помощь азербайджанским войскам в борьбе против армянских сепаратистских сил. Их присутствие на поле боя, отрицаемое Баку и Анкарой, подтверждается объявлениями о смерти, которые начинают появляться в социальных сетях", - пишут журналисты Le Monde Бенжамен Барт и Маджид Зерруки.

"(...) Никто точно не знает, сколько сирийских наемников было отправлено в кавказский район боевых действий и сколько из них было там убито. Наиболее информированные наблюдатели говорят о нескольких сотнях отправленных наемников и нескольких десятках убитых. Достоверно лишь то, что сирийское присутствие должно увеличиться. Журналистам Le Monde удалось поговорить через WhatsApp с двумя членами "Сирийской национальной армии" (СНА), которые в настоящее время находятся в Идлибе на северо-западе Сирии и готовятся прибыть в Нагорный Карабах: это 24-летние Мохамед Али и Али Ахмед аль-Халаф".

"Из наших в Азербайджан поедут двести человек, - утверждает Мохамед Али, который является членом группировки "Файлак аль-Шам"*, входящей в состав СНА. - Наши начальники предложили нам зарплату от 1300 до 1800 долларов. Ситуация в Идлибе очень тяжелая, а мне нужно содержать семью. В какое бы место турки ни попросили меня поехать, я поеду. Они наши союзники". "Наша миссия будет заключаться в охране границы между Азербайджаном и Арменией, но мы также можем участвовать в атаках, - указывает Али Ахмед аль-Халаф. - У нас перекрещиваются интересы с Турцией. Это последняя страна, которая все еще поддерживает революцию, поэтому сотрудничать с ней - вполне нормально".

"За политическими соображениями, по признанию Али Ахмед аль-Халафа, стоят также финансовые мотивы. "Из-за эпидемии коронавируса в Идлибе больше нет работы. Заработок, который нам предлагают, от 1300 до 1800 долларов, является значительной суммой. После того, как в марте Турция и Россия подписали соглашение о деэскалации, боевые действия в Идлибе прекратились. Так что это не проблема, если нужно отлучиться на какое-то время. Нам сказали, что мы вернемся через два месяца".

"Однако в Идлибе не все приветствуют отъезд этих бойцов. Абу аль-Якдан аль-Масри, египетский шейх, какое-то время связанный с радикальной исламистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам",* которая контролирует северо-запад Сирии, издал фетву о том, что нежелательно принимать участие в боевых действиях в Нагорном Карабахе, - указывают авторы статьи. "Это большой грех для молодых людей покидать Сирию и отказываться от джихада, который является обязательным, - провозглашается в тексте. - Там в боях противостоят друг другу две светские армии (...). Жизнь драгоценна, и нужно стремиться к тому, чтобы не растрачивать ее впустую по какой-либо иной побудительной причине, кроме Бога".

"Прибытие этих ополченцев в горы Карабаха является плохой новостью для мирных жителей Армении. В середине сентября Независимая международная комиссия ООН по расследованию событий в Сирии опубликовала доклад о режиме террора, введенном "Сирийской национальной армией" в курдских районах северной Сирии, которые оказались под ее контролем. В документе подробно описываются убийства, изнасилования, грабежи, шантаж, похищения людей и пытки, ставшие почти обыденными для этой солдатни", - резюмируют Бенжамен Барт и Маджид Зерруки.

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*Эта организация запрещена в РФ"