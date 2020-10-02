Линднер призывает правительство ФРГ принять меры против российской элиты

"Глава партии СвДП Кристиан Линднер сообщил об инициативе в немецком парламенте. "В бундестаге мы возьмем на себя инициативу по так называемому закону Магнитского", - заявил он в разговоре с Der Spiegel. По его словам, недопустимо, "чтобы те, кто поддерживает правонарушения, в том числе нарушения прав человека, свободно пользовались на Западе привилегиями нашего открытого общества".

"Линднер заявил в интервью Der Spiegel: "Господин Навальный поднял конкретный вопрос о персональных санкциях против элиты путинской системы, которая истощает страну и тратит свое богатство на Западе. Германия должна услышать этот призыв". Соответствующие выводы "следовало сделать еще до отравления", раскритиковал он правительство ФРГ".

"После публикации интервью с Навальным о своей позиции заявили в разговоре с Der Spiegel и другие политики, - передает издание. - Аналогично Линднеру высказался Биджан Джир-Сарай, спикер фракции СвДП по внешнеполитическим вопросам: "Господин Навальный выразил то, что уже давно было однозначным и ясным. Последние годы показали, что российский режим вокруг президента Путина является преступным и антидемократическим". Навальный, по его словам, станет "большой проблемой для Путина".

"В конечном итоге президент Путин несет в своей системе власти политическую ответственность за то, что против важнейшего оппозиционера было применено запрещенное международным сообществом боевое отравляющее вещество", - подчеркнул Нильс Шмид, спикер партии СДПГ по внешнеполитическим вопросам, и потребовал "согласованной и недвусмысленной реакции ЕС".

"Реакции от федерального правительства потребовал и депутат от партии "Зеленые" Омид Нурипур. "При всей необходимости диалога давно пора вернуть германской политике в отношении России здравый смысл, вместо того, чтобы рука об руку с "Газпромом" раскалывать Европу. Поэтому правительство ФРГ должно лишить "Северный поток-2" политической поддержки", - заявил политик".