Действительные глобальные масштабы пандемии

"Согласно новым оценкам, число жертв и зараженных Covid-19 гораздо превышает официальные данные, а прогнозы на период до начала 2021 года мрачны", - пишет австрийское издание Der Standard.

"По данным Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе, во вторник на этой неделе мы перешагнули символическую границу в 1 млн человек, скончавшихся от коронавируса. Согласно этим данным, на сегодняшний день новый коронавирус подтвержден примерно у 34 млн человек по всему миру".

"Однако почти все эксперты едины в том, что оба эти числа недостаточно отражают действительный ход пандемии. (...) Судя по имеющимся данным разных стран о так называемой избыточной смертности, стоит опасаться, что на сегодняшний день от Covid-19 скончалось больше миллиона человек. Так как во многих, особенно в более бедных странах, в последние месяцы проводилось недостаточно тестов для проверки подозрительных случаев", - говорится в статье.

"Недавно британский деловой журнал Economist обобщил все имеющиеся данные об избыточной смертности за период с марта по август. Эти цифры, ограничивающиеся западноевропейскими странами, некоторыми странами Латинской Америки, Россией, США, ЮАР и некоторыми другими крупными государствами, свидетельствуют о том, что там за эти шесть месяцев умерло на 900 тыс. людей больше, чем обычно. (...) Но официально в этих странах от Covid-19 скончались только 580 тыс. человек. (...) Согласно выводу экспертов Economist, в действительности на сегодняшний день от Covid-19 умерло, вероятно, от 1,5 млн до 2 млн человек. Эту оценку считают правдоподобной и австрийские эксперты, которых опросил Der Standard", - пишет издание.

"Еще больше может быть разница в числе зараженных. Здесь в общей сложности 279 исследований из 19 стран, посвященных изучению антител, показывают, что мировое число зараженных, равное 34 млн, нужно увеличивать в 20 раз. По оценке Economist, общее число зараженных коронавирусом может составлять от 500 до 730 млн людей. Это равнозначно примерно 9,3% от мирового населения", - говорится в статье.

Если основываться на данных Econimist, то коэффициент смертности от инфекции (infection fatality rate, IFR) составляет около 0,4 или ниже. "При этом немецкий вирусолог Кристиан Дростен заявил недавно, что этот показатель, вероятно, составляет около 0,8%, что выше IFR гриппа в 16 раз. Однако в этом не должно быть противоречия, так как IFR в значительной степени зависит от возраста, о чем свидетельствует опубликованное на этой неделе, но пока не прошедшее экспертную оценку исследование команды ученых под руководством Эндрю Левина (Дартмутский колледж)".

"Согласно актуализированным расчетам ученых, у детей и молодых взрослых IFR составляет чуть больше ноля, достигает около 0,4% у людей в возрасте 55 лет и 1,3% у людей в возрасте 65 лет. У тех, кто заражается Covid-19 в 75 лет, риск составляет уже 4,2%, а в 85 лет равняется 14%. Конечно, важную роль играют состояние здоровья и хорошие возможности лечения. Но главным фактором IFR в определенной стране, вероятно, является соответствующий возрастной состав населения", - указывает издание.

"Но как ситуация будет выглядеть в ближайшие месяцы? ВОЗ предупредила в начале недели, что официальное число непосредственных жертв пандемии до появления вакцины увеличится до 2 млн человек, то есть вырастет вдвое. Еще более мрачными являются прогнозы исследователей из Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете в Сиэтле. Они опасаются, что без принятия дополнительных мер к январю пандемия может привести к 2,5 млн официальных смертей по всему миру - и их может быть на 700 тыс. меньше в случае введения всеобщей обязанности по ношению масок".

"Впрочем, все эти цифры не говорят наряду со страданиями родственников умерших о косвенных жертвах пандемии, число которых также растет по всему миру. К ним среди прочих относятся дети, которым не делают прививки из-за страха заражения, или взрослые, чьи заболевания остаются без лечения. К ним относится и все больше людей, принимающих из-за пандемии наркотические средства или страдающие от других последствий для здоровья, вызванных экономическим и социальным кризисом в связи с Covid-19", - констатирует Der Standard.