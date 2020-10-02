Благодарность распределена неравномерно

"На 30-ю годовщину воссоединения Германия многие немцы вспомнят о Михаиле Горбачеве, который, будучи советским президентом, сделал воссоединение возможным. Это хранят в памяти большинство немцев - со всей справедливостью. Ведь с 1989 года Горбачев одерживал в партии верх над коммунистами-сторонниками жесткой политики и так называемыми германистами, знатоками Германии, желавшими любой ценой сохранить ГДР", - пишет немецкое издание Die Zeit.

"Но то, что президент США Джордж Буш-старший оказал как минимум такую же помощь при объединении Германии, постепенно забывается. (...) При этом сегодня благодарность многих немцев за воссоединение направлена именно в адрес Владимира Путина", - отмечает журналист Михаэль Туманн.

"Многие опросы показывают, что на образ России в значительной степени оказывает влияние позитивная роль Горбачева в состоявшемся 30 лет назад объединении. Центр восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) опубликовал исследование, посвященное образу российского президента в Германии. В нем авторы описывают несколько линий аргументации, которые показывают Путина в положительном свете: признание положительной роли Советского Союза в воссоединении Германии, с чем сегодня связывается только Россия, а не Украина или Грузия, откуда был родом министр иностранных дел Горбачева Эдуард Шеварнадзе. Некоторые респонденты объясняли это так: "мирный процесс" объединения стал возможным только благодаря тому, "что Россия (!) не вмешалась", - передает издание.

"Другими аргументами, по данным ZOiS, являются "пробивная сила" Путина, которой якобы не хватает в Германии, защита Путиным "традиционных ценностей и национальной гордости", критика в адрес слишком негативного освещения России в Германии и отрицание санкций".

"Однако не все немцы думают одинаково, - отмечает автор статьи. - На вопрос о том, ассоциируется ли Путин с репрессиями в России, 57,3% немцев, проживающих в Восточной Германии, отвечают "нет", в то время как в Западной Германии отрицательно отвечают на него несколько меньше респондентов, но тем не менее 51,7%. Лишь меньшинство (26% на востоке, 32% на западе) ответили "да". Если посмотреть на эти цифры в контексте отравления Алексея Навального, новой Конституции России (...) и подавления оппозиционеров, возникает вопрос, на основе каких источников большинство немцев, собственно говоря, формируют свои представления о Путине".

"На вопрос о том, является ли Путин эффективным президентом, 34% респондентов, проживающих на востоке Германии, отвечают "да", в то время как с ними согласны лишь 20% немцев с запада. Впрочем, большинство (53% на востоке и 68% на западе) отрицают эффективность Путина. В некоторой степени это позволяет вздохнуть с облегчением, ведь чем более эффективным кажется Путин, тем больше респонденты, как правило, осуждают немецкое правительство или всю систему. Однако тех, кто на фоне ситуации в российской экономике и отношения там к коронакризису говорит об эффективности, пугающе много".

"(...) Представление о России, в еще большей степени, чем образ Путина, является проецированием желаний на собственную страну. Однако за мирное воссоединение Германии нужно быть благодарным не ему или конкретно россиянам, а всем народам Советского Союза. А также другим участникам", - заключает Die Zeit.