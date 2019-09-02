Путин отправил этого киллера в Берлин?

"Произошедшее звучит как триллер о спецслужбах: в пятницу, 23 августа, мужчина на велосипеде подъехал к прохожему в парке Малый Тиргартен в Берлине - и убил его тремя выстрелами, два из которых были сделаны в голову. Генеральная прокуратура уверена: речь идет о заказном убийстве. Но кто был заказчиком?", - задается вопросом немецкий таблоид Bild.

"Как пишет издание Der Spiegel, явный мотив мог быть как у российской службы внутренней разведки, так и у чеченского диктатора Рамзана Кадырова. Согласно расследованию, проведенному Der Spiegel, Bellingcat и The Insider, предполагаемый убийца Зелимхана Хангошвили с поддельным паспортом прибыл сначала во Францию, а затем в Германию", - передает издание.

Согласно паспорту, предполагаемого убийцу зовут Вадим Андреевич Соколов. "Как было подтверждено Bild, такого человека с местом жительства в Санкт-Петербурге в России не существует. Ведомство, выдавшее паспорт, также оформляло поддельные паспорта для других агентов ГРУ, которые использовали их среди прочего для того, чтобы совершить в 2018 году покушение в Великобритании", - говорится в статье.

"Сотрудники западных спецслужб, с которыми поговорил Bild, предполагают, что убийство было подготовлено "российскими силами в Берлине", связанными с российским посольством. "Киллер, очевидно, прибыл лишь для того, чтобы самолично совершить преступление", - говорят они".

"Константин фон Нотц, эксперт по внутренним делам и заместитель председателя Парламентского комитета по контролю за деятельностью спецслужб, заявил в разговоре с Bild: "Последняя информация вызывает весомые вопросы. Парламентский комитет по контролю за деятельностью спецслужб должен собраться как можно скорее и потребовать от правительства разъяснений и информации по данному инциденту".

"Некоторые данные указывают на то, что речь идет о преступнике, связанном с российскими спецслужбами. Если это подтвердится, встанет вопрос о том, кто является кукловодом в Москве", - сказал в разговоре с изданием Патрик Зенсбург, член Парламентского комитета по контролю за деятельностью спецслужб.

"Более того, Зенсбург заявил, что предполагаемый убийца может быть связан с российской группой наемников "ЧВК Вагнера". "После дела Скрипаля в органах безопасности теперь снова говорят о группе Вагнера. Связан ли преступник с ней и в какой степени, пока неясно. Но несомненно, что немецкие спецслужбы должны быть более чем бдительными в отношении того, чем занимаются другие государства у нас в стране", - передает Bild.