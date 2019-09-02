Отсутствие Дональда Трампа на мероприятиях в память о Второй мировой войне разжигает в Польше опасения о растущих отношениях президента с российским правителем Владимиром Путиным

"Отсутствие Дональда Трампа на мероприятиях, посвященных 80-й годовщине вторжения в Польшу, разжигает опасения, что альянс в сфере безопасности между Вашингтоном и Варшавой слабее, чем делают вид два правительства", - пишет Daily Mail.

"Решение президента, выступающего с лозунгом "Америка прежде всего", остаться дома в преддверии смертоносного урагана и направить вместо себя замену на воскресное мероприятие, на котором присутствовали более двух десятков других лидеров, повергло в дрожь страну-союзницу, оккупированную Советским Союзом во время Второй мировой войны. Зарождающиеся отношения Трампа с Владимиром Путиным являются источником беспокойства в Варшаве, общественное мнение которой во всех прочих аспектах склоняется в пользу президента США", - отмечается в статье.

"(..) На прошлой неделе Трамп заявил, что он склонен принять Путина в Соединенных Штатах в следующем году на саммите G7, очередь проводить который переходит к США - в качестве серьезного отпора главам правительств, которые заявили, что Россия не сможет снова присоединиться к альянсу до тех пор, пока не закончится его аннексия Крыма, - напоминает издание. - Три дня спустя Трамп отложил визит в Польшу на том основании, что он должен остаться в Соединенных Штатах для борьбы с ураганом пятой категории, который, как ожидается, ударит по Флориде и другим штатам с территориями на юго-восточном побережье Америки. В четверг он неожиданно объявил, что представлять правительство США на Пилсудской площади, где Трамп согласился выступить с историческими замечаниями по поводу немецкой и советской оккупации Польши, будет представлять вице-президент Майк Пенс.

"(...) "Хотелось бы, чтобы он приехал, но все совершенно понятно. Я имею в виду, что если бы здесь происходило что-то подобное, я бы ожидала, что мой президент останется в Польше", - отметила адвокат Александра Забельская. Она упомянула его внешнюю политику с лозунгом "Америка прежде всего" и указала: "Я не ожидала бы от него ничего другого, особенно с учетом того, что он все время говорит, что всегда ставит Америку на первое место".

(...) "Мы думали, что он на самом деле собирается объявить, что нас включили в визовую программу, да, и что мы сможем ездить в Америку без виз, - сокрушается Наталья Беднарская, 30-летняя жительница Варшавы. - А он вообще не приехал".

Трамп заявил на пресс-конференции 12 июня, стоя рядом с президентом Польши Анджеем Дудой, что окончательное решение по включению Польши в программу безвизового въезда будет принято в течение следующих 90 дней. Он многозначительно ответил репортеру, который спросил, сделает ли он такое объявление, когда приедет в Варшаву в сентябре: "Я думаю, это очень хорошая идея. Большое спасибо за то, что подали мне эту идею".

"Однако (....) в пятницу высокопоставленный чиновник сообщил журналистам, что Польша еще не выполнила строгие требования для включения в программу. "Мы добились значительного прогресса. Польша предпринимает огромные шаги, чтобы привести себя в соответствие с нашими установленными законом требованиями. Соединенные Штаты с нетерпением ожидают включения Польши в Программу безвизового въезда, как только Польша выполнит установленные законом требования. Это все, что я могу сказать", - заявил помощник Трампа.

"(...) Петр Бурас, директор варшавского бюро Европейского совета по международным отношениям, считает, что ссылка Трампа на ураган является достаточно веской причиной, чтобы не приезжать сейчас в Варшаву, но резкая смена курса "символична" в отношении ошибочной веры в то, что "участие США в Польше действительно несокрушимо, что и мы можем рассчитывать на американского президента", отмечает Daily Mail.

"Это показывает, что наши ожидания в Польше и убежденность, особенно со стороны польского правительства, в том, что в данный момент у нас есть стратегические отношения с США, а также партнерство в области безопасности, как и у любой другой страны мира, и что, возможно, мы заменили Соединенное Королевство в качестве главного партнера США, или Германию, или кого-то еще - это иллюзия", - указал он.

"Чтобы сказать об этом, не требуется отмена визита Трампа. Но это в некотором роде символично", - сказал Бурас Daily Mail. (...)

"На горизонте американской внешней политики, прежде всего, трамповской, Польша в особенности - не такой уж большой фактор и не такая важная проблема, как хотелось бы верить другой стороне. Так что для меня это просто отрезвляющее развитие событий. И да, это реальность, независимо от настоящих причин такой отмены", - сказал он. Бурас указал, что присутствие Трампа в США "вероятно, необязательно" для федерального правительства, чтобы провести подготовительные мероприятия в преддверии урагана. "Но это важно по внутриполитическим причинам, что понятно, но это показывает, что внутренняя политика в США на самом деле гораздо важнее, чем отношения с одним из ключевых союзников, союзником, который считает себя особенно важными для США", - отметил он.

"(...) Взаимодействие Трампа с Путиным должно быть поводом для беспокойства, указывает Бурас, который представил свои объяснения "трансатлантических разногласий" между США, Германией и Польшей в воскресной статье, которую публикует сайт Balkan Insights.

"Общее мнение в Польше таково, что Россия представляет собой реальную угрозу и угрозу для Польши, физическую угрозу, а также угрозу для Европы в более широком смысле, - пояснил он. - И что США являются единственной возможной гарантией безопасности Польши против России. И в Польше существует очень широкий консенсус по этому вопросу".

"По словам Бураса, его обращение к Путину - это грязное подбрюшье отношений США с Польшей, и эту тему Дуда вряд ли затронул бы, даже если бы у него и состоялась встреча с президентом США. "Но это показывает, что это партнерство не является реальным, - добавил он. - Я думаю, что мы слишком сильно надеемся на военное физическое присутствие американских войск в Польше в качестве гарантии безопасности против Путина, против России, и мы не учитываем, что это может измениться очень быстро". (...)