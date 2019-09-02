В будущем проблематичными станут в России выборы на всех уровнях, говорит политолог Екатерина Шульман в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung. Аппарат власти реагирует на протесты насилием - однако его фронт, кажущийся единым, расколот, считает она.

"В том, что касается общественных настроений, недоверия по отношению к президенту и правительственной партии, мы вернулись туда, где были семь лет назад. Тогда система реагировала арестами и новыми законами, направленными на притеснение. То, что произошло в Крыму и на востоке Украины, в конечном итоге также было реакцией на эти протесты. Когда недовольство людей становится слишком большим, автократы прибегают к пропаганде и насилию", - указала собеседница издания.

Сегодня, по ее словам, "репрессивный аппарат стал сильнее, больше, богаче, эффективнее". "Общественное недовольство подпитывается экономической стагнацией и безысходностью. В то же время гражданское общество стало сильнее, несмотря на давление правительства. Люди поняли, как они могут объединяться, обмениваться информацией и ресурсами, как могут помогать друг другу", - отметила Шульман.

"Политическое руководство в Москве устроило себе и всей стране эту неразбериху из-за своей невероятной глупости. Любые выборы, на любом уровне станут теперь проблемой, - считает политолог. - И проблема доходит до стен Кремля, который не хочет этого признавать. После провала городской администрации власть в Москве теперь захватили силовики".

"Силовики теперь занимаются протестами - и вместе с тем выборами. Все другие, избирательная комиссия, мэрия, суды, лишь принимают приказы. Политическая система потеряла равновесие в пользу вооруженного блока. (...) Но и они не представляют собой единую группу, а борются друг с другом. Силовики подавляют активистов, журналистов, всех тех, кто высказывает свое мнение. Однако намного более жестоким является зачастую то, как они обходятся друг с другом. То, что спецслужбы и министерство внутренних дел ненавидят друг друга, а одна часть ФСБ пытается устранить другую часть, не облегчает жизнь гражданских активистов. С другой стороны, благодаря этим внутренним конфликтам появляются истории наподобие истории журналиста Ивана Голунова, которого быстро освободили после ложных обвинений", - указала собеседница издания.

"Мы не должны недооценивать силу террора. Что я могу сказать, так это то, что эти терроризирующие меры не вернут любовь к президенту и истеблишменту. Они не вернут доверие, не создадут лояльность. Но они могут привести к новой пассивности", - считает Шульман.