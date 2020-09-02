Путину неважно, что говорит и делает канцлер

"Каждое утро, когда я просыпаюсь в Минске, за решеткой оказываются еще несколько невиновных людей, - пишет корреспондент Bild в Минске Пауль Ронцхаймер. - (...) Но пугают не только сами цифры. По пути в кафе можно внезапно увидеть омоновцев в черных масках, спецподразделение диктатора, которое охотится на главной улице на людей, как на животных, избивает их и заталкивает в автозаки без номеров, отправляя напрямую в камеры пыток".

"Во вторник избиватели Лукашенко не остановились даже перед школьниками и студентами, - указывает издание. - Они ворвались в одну из школ и вытащили некоторых на улицу".

"ОМОН действовал так же и напротив посольства Германии, у университета в центре Минска. (...) То, что сотрудники немецкого посольства, стоя у окон, могли вживую наблюдать, как на другой стороне улицы избивают невиновных студентов, автоматически наводит на мысль о немецкой и европейской ответственности", - говорится в статье.

"Канцлер Ангела Меркель неправильно вела себя в политике в отношении Лукашенко и Путина, - считает Ронцхаймер. - После фальсифицированных выборов было принято решение о санкциях, но при этом не против самого Лукашенко, чтобы "не поставить под угрозу диалог", говорят в кулуарах. (...) Непосредственно после фальсифицированного избрания Лукашенко Меркель заняла позицию, согласно которой Германии и Евросоюзу следует держаться в стороне, чтобы не попасть в украинскую ловушку".

"Имелось в виду, что Путин может использовать мнимое вмешательство Запада, чтобы говорить об антироссийском движении в Белоруссии, подогревать российскую пропаганду в СМИ - и затем получить возможность вмешаться самому".

"И что произошло? Меркель осталась в стороне - а Путин тем не менее говорит о вмешательстве Запада, подогревает российскую пропаганду в СМИ - и вмешивается", - указывает издание.

"Со стороны правительства ФРГ было наивным не распознать, что Путину абсолютно неважны действительные действия и риторика Меркель. Путина, вероятно, забавляет то, как Запад превозносит свободу и "смелых демонстрантов", но позволяет Кремлю создавать факты без риторического противодействия".

"В настоящий момент представляется, будто для него слабый диктатор предпочтительнее революции, которая может привести к похожим протестам в России", - отмечает автор статьи.

"Путин держит Лукашенко под контролем: кажется, что мечта Путина о совместном российском и белорусском государстве может исполниться. Просто потому, что Лукашенко слишком слаб, чтобы это предотвратить".

"Остается лишь удивляться или задаваться вопросами о том, действительно ли смешение наивности и равнодушия или в конечном итоге холодный немецкий расчет заставляют не сильно провоцировать Путина по экономическим соображениям. Иначе невозможно объяснить, что канцлер, например, по-прежнему поддерживает газопровод "Северный поток-2" и вовсе не задумывается о новых санкциях против Путина".

(...) Меркель и главы других европейских правительств должны наконец заговорить на языке, который понимает Путин. Это могут быть только четкие заявления и угроза введения дальнейших санкций", - резюмирует Bild.