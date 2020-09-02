Напряженность в Средиземном море: Европа находится в рассредоточенном порядке перед лицом Анкары

"Франция, Греция и Кипр занимают более жесткую позицию, угрожая Турции новыми санкциями, в то время как Германия, Испания и Италия придерживаются более примирительного подхода", - пишет журналистка Le FigaroИзабель Лассер.

"Было время, когда скорее Москва, нежели Анкара разделяла Германию и Францию внутри ЕС. Германия, как держава, расположенная в центре Европы, связанная со своим великим соседом на востоке географией и прочными экономическими связями, всегда рассматривала Россию как важного партнера для сохранения стабильности на континенте. Франция, расположенная южнее, развивала свои отношения с Россией, превращаясь то в союзника, то в противника, в зависимости от обитатели Елисейского дворца и инициатив Владимира Путина. Столь отличающиеся подходы иногда сближали Берлин и Париж, как, например, в Нормандском процессе вокруг Украины. Но столь же регулярно они противопоставляли две столицы", - отмечает автор статьи.

"Однако с начала лета таким раздражающим фактором для двух больших стран Евросоюза стала Анкара. В открытом конфликте с Турцией Франция встала на сторону Греции. Французы отвергли турецкий "свершившийся факт" в восточном Средиземноморье и сообщили о "растущем разочаровании" в отношении Анкары. И чтобы удержать Турцию от продолжения ее геологоразведочных работ в греческих водах, они вместе с Афинами, Кипром и Италией провели военные учения в этом регионе, - говорится в статье. - Этим летом Эммануэль Макрон повторил, что международные действия Турции способствуют "смерти мозга НАТО". По его мнению, "экспансионистская политика" Эрдогана "несовместима с европейскими интересами".

"Париж, чья поддержка курдов вызвала раздражение Анкары, обвинил Турцию за ее действия в Сирии, Ливии, Восточном Средиземноморье, а также за ее шантаж в отношении мигрантов, за приобретение ею российской системы ПРО С-400 и за политическое вмешательство турецкого правительства на национальной территории. Франция, Греция и Кипр занимают более жесткую позицию, угрожая Турции новыми санкциями, в то время как Германия, Испания и Италия придерживаются более примирительного подхода. Берлин сейчас осуществляет председательство в Совете ЕС и выступает за диалог, дипломатию и посредничество. Берлин сухо "констатировал" наращивание французской военной мощи в восточном Средиземноморье и заявил, что военные учения такого рода "не способствует деэскалации". На территории Германии проживают 2,5 млн граждан турецкого происхождения. Она также опасается, что Эрдоган снова откроет миграционный кран, чтобы выпустить в Европу четыре миллиона сирийских беженцев, размещенных в Турции", - пишет Le Figaro.

"(...) Как и в случае с Россией, французские и немецкие чиновники разошлись во мнениях о том, как справиться с турецким кризисом. И это нормально, поскольку на международной арене Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин действуют практически одинаково. Будучи наследниками империи, которую они хотели бы возродить, оба президента полагаются на личную власть и военную силу, чтобы захватывать части территории у своих соседей, переписывать историю, когда она им не подходит, и скрывать свои внутренние экономические трудности. Перед лицом подобных тактических или стратегических игр западные демократии, основывающие свою легитимность на уважении международного права и правил, оказываются бессильными", - указывает Лассер.

"(...) Эрдоган, как и Путин, понимает только силу. Проявить твердость - вот единственный способ обуздать его экспансионистские наклонности. Иначе Эрдоган обведет вокруг пальца нас вместе с греками, как это сделал Путин с грузинами и украинцами", - предупреждает один дипломат. Он выражает сомнение в том, что Турция может "прикрепиться к миру западных демократий". Но он уверен в том, что если Европа покажет себя "единой и решительной", то она "возобновит игру".