В детстве королева Елизавета II страдала обсессивно-компульсивным расстройством, утверждает новая книга

"(...) Порядок прежде всего: судя по всему, именно в этом нуждалась в детстве королева Елизавета II. И именно об этом написана книга Венди Холден "Гувернантка", представляющая собой художественную биографию Мэрион Кроуфорд, гувернантки королевы и ее сестры Маргарет, выпущенная 25 августа издательством Berkley. Из отрывка, опубликованного The Sun, мы узнаем, что юная Елизавета раскладывала на столе свои авторучки, убедившись в том, что между ними было одно и то же расстояние. То же самое в обеденный час она проделывала с тарелками. Заинтригованная Мэрион Кроуфорд решила спросить о причинах ее поведения. "Потому что это меня успокаивает", - ответила будущая властительница. Затем Мэрион Кроуфорд спросила ее, почему она нуждалась в безопасности. Увы: в комнату вошла королева-мать и их разговор прервался", - пишет Le Figaro

"Гувернантка" черпает вдохновение в мемуарах Мэрион Кроуфорд "Маленькие принцессы", опубликованных в 1950 году. Автор по образованию была детским психологом, в мемуарах она уже упоминала о возможных расстройствах, которыми страдала "Лилибет". Последняя была "очень аккуратным ребенком", чьи вещи всегда были "безупречно хорошо разложены", - писала Мэрион Кроуфорд, как передает Daily Mail. "Но однажды я сильно встревожилась из-за Лилибет и ее причуд. Она стала излишне методичной и аккуратной. За ночь она несколько раз вставала с постели, чтобы ровно разложить свою обувь и одежду ". Таким привычкам якобы положила конец высмеивавшая ее сестра Маргарет", - говорится в статье.

"(...) Когда Мэрион Кроуфорд покинула королеву, в знак благодарности за свои услуги она получила коттедж на территории Кенсингтонского дворца. Хорошие отношения испортились в 1949 году, когда королевская семья узнала о готовящейся публикации ее мемуаров и появившихся там откровений (пусть и безобидных). Отвергнутая бывшая гувернантка переехала в Абердин, в Шотландии, в дом, расположенный недалеко от дороги в Балморал, летнюю резиденцию королевы, которая при этом никогда ее не посещала, как рассказывает Венди Холден в журнале Tatler. Мэрион Кроуфорд была настолько обижена и подавлена, что даже попыталась покончить жизнь самоубийством в 1977 году, оставив сообщение: "Я не могу перенести то, что те, кого я люблю, проезжают по этой дороге и не останавливаются, чтобы меня увидеть". Она умерла одиннадцатью годами позже в доме престарелых. И все-таки на видеоролике, выложенном 21 апреля в Instagram к дню рождения королевы, можно увидеть, как она танцует с двумя маленькими принцессами. Такая память никогда не сотрется", - резюмирует издание.