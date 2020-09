2 сентября 2020 г. Эрик Шмитт | The New York Times Военные американо-российские трения усиливаются по всему миру как в воздухе, так и на земле "Российские истребители несколько раз пронеслись на расстоянии 100 футов перед бомбардировщиком ВВС США B-52 над Черным морем. Шесть российских боевых самолетов подлетели достаточно близко к Аляске, чтобы самолеты F-22 ВВС США попытались перехватить их. Семеро американских солдат получили травмы, когда российский бронетранспортер умышленно пошел на таран американского патруля на северо-востоке Сирии. В течение нескольких дней на прошлой неделе тлеющие трения в отношениях между американскими и российскими военными разгорелись в разных частях света. Отношения между Вашингтоном и Москвой, уже осложнившиеся новыми свидетельствами вмешательства в выборы, стали еще более напряженными после недавних военных столкновений", - пишет The New York Times. (...) "Инциденты на прошлой недели произошли в то время, когда критики президента США Дональда Трампа заявляют, что он отказывается критиковать или оспаривать усиливающуюся агрессию России по отношению к Западу и даже пошел навстречу пожеланиям Москвы", - говорится в статье. "США сокращают свой контингент в Германии почти на 12 тыс. военнослужащих вопреки возражениям союзников по НАТО, сворачивая военное присутствие, которое давно вызывает недовольство Кремля. Трамп в июне пригласил Путина на расширенную встречу стран Большой семерки, несмотря на то, что России запретили участвовать в подобных встречах крупнейших экономических держав мира после аннексии Крыма в 2014 году и атак на восточную Украину", - указывает издание. "Эти столкновения и опасные ситуации в воздухе, на море и на суше периодически возникали в течение последних двух лет, будучи частью ширящегося соперничества и наращивания военной мощи, с отголосками холодной войны, между Вашингтоном и Москвой. Но американские чиновники указывают на всплеск почти одновременных инцидентов в последнее время, каждый из которых увеличивает вероятность несчастного случая и просчета", - говорится в статье. "Агрессивные действия России, как представляется, активизировались в последние месяцы, - считает Кертис М. Скапарротти, генерал армии в отставке и бывший высокопоставленный командующий войсками НАТО. - Я подозреваю, что они видят возможность быть более агрессивными, пока мир сосредоточен на Covid. Они также осведомлены о сокращении сил США в Германии и других трениях в альянсе. Подходящее время, чтобы добавить немного стресса?" Отвечая на вопрос об инциденте на северо-востоке Сирии на прошлой неделе, госсекретарь США Майк Помпео сказал: "Мы тесно сотрудничаем с россиянами в таких вещах, чтобы сказать, что это неприемлемое поведение, на которое Америка ответит". "Проблемы в Сирии начались во вторник утром, во время того, что Пентагон называет обычным американским патрулированием региона возле Дейрика. По словам американских чиновников, российские военнослужащие все чаще сталкиваются с американскими военнослужащими на автомагистралях в регионе, нарушая соглашения между двумя странами о том, чтобы не приближаться друг к другу. Соединенные Штаты вывели свои силы из большей части этого района перед турецким трансграничным наступлением прошлой осенью. Видеозаписи столкновения, появившиеся в Twitter в среду, похоже, показывают, как российские и американские транспортные средства едут на скорости на открытой местности, и российская машина таранит американскую, а российский вертолет летит низко над американскими силами", - сообщается в статье. "Это столкновение разожгло словесную войну и взаимные упреки между двумя сторонами. "Подобные небезопасные и непрофессиональные действия представляют собой нарушение протоколов по разрешению конфликтов, приверженность которым взяли на себя Соединенные Штаты и Россия в декабре 2019 года", - заявил в среду пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Уллит. (...) На следующий день представители Пентагона и Центрального командования США выступили с более жесткими заявлениями, осуждая действия России. Россияне "продолжили агрессивно и безрассудно преследовать конвой коалиции, включая удар сбоку по американскому транспортному средству и пролет российского вертолета на крайне малой высоте", не использовав установленные каналы связи для запроса прохода через зону безопасности на востоке Сирии возле Дейрика, отметил в заявлении капитан Билл Урбан, представитель Центрального командования. По его словам, семеро американских солдат прошли лечение от симптомов сотрясения мозга на их базе в Сирии и вскоре вернулись в строй". "Заявление Пентагона резко контрастировало с российскими данными. В телефонном разговоре с генералом Марком Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов вскоре после этого инцидента генерал Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России, заявил, что американские военные пытались заблокировать российский патруль "в нарушение имеющихся договоренностей", говорится в сообщении посольства России в Facebook. В ходе разговора генерал Герасимов сказал генералу Милли, что командиры коалиции были заранее уведомлены о проходе российских военных через этот район, говорится в сообщении. (...) Пресс-секретарь генерала Милли подтвердила, что он разговаривал со своим российским коллегой, но отказалась раскрыть какие-либо подробности звонка". "По данным Командования воздушно-космической обороны Североамериканского континента, в четверг, на расстоянии более 5 тыс. миль оттуда, соперничество снова обострилось, когда истребители ВВС F-22 перехватили шесть российских противолодочных самолетов Ту-142, летевших в пределах 50 морских миль от побережья Аляски в международном воздушном пространстве. Хотя Россия иногда запускает военные самолеты в этой зоне, за пределами воздушного пространства США и Канады, и эти вторжения обычно встречают американские или канадские самолеты для контроля российских самолетов, американские чиновники заявляют, что в последние месяцы количество таких полетов увеличилось", - говорится в статье. "В этом году мы провели более десятка перехватов, больше всего за последние годы", - констатировал генерал-лейтенанта Глен Д. Ван Херк, глава Командования воздушно-космической обороны Североамериканского континента. "На следующий день, в пятницу, Соединенные Штаты провели собственную демонстрацию силы, облетев страны НАТО в Европе на четырех бомбардировщиках B-52. Действия "око за око" продолжилась, когда два российских истребителя Су-27 неоднократно пролетели в пределах 100 футов перед одним из B-52, что, согласно словам американских военных и сопроводительному видео, было "небезопасным и непрофессиональным". Возникшая в результате турбулентность ограничила возможность B-52 маневрировать, говорится в заявлении. (...) "Независимые аналитики кремлевской политики говорят, что российские провокации, скорее всего, продолжатся, если администрация Трампа не будет действовать более агрессивно. "Подход России заключается в том, чтобы всегда совсем немного выходить за рамки и ждать ответа, - считает Алина Полякова, президент и исполнительный директор Центра анализа европейской политики в Вашингтоне. - Этот сохраняющийся паттерн российского поведения означает, что мы не обозначили серьезных последствий для предотвращения продолжающейся эскалации на всех аренах, где русские стремятся подорвать интересы США". Источник: The New York Times