Судебный процесс по делу "Шарли Эбдо", испытание для правового государства

"Во многих отношениях этот судебный процесс уникален. Не только из-за его сильного медийного воздействия, его продолжительности, но и из-за вызванных им оживленных дебатов", - пишет Жан-Клод Планк, доктор частного права и криминальных наук, содиректор Института криминологии Лилля, в издании Slate.fr.

"2 сентября открывается судебный процесс по терактам, совершенным в январе 2015 года. Братья Шериф и Саид Куаши и Амеди Кулибали не предстанут перед судом, поскольку они были застрелены полицией (...), - говорится в статье. - Все трое были непосредственными исполнителями вооруженных нападений на редакцию сатирического издания "Шарли Эбдо" в Париже, в Монруж, и на кошерный магазин в Порт-де-Винсен, в результате которых в период с 7 по 9 января 2015 года погибли 17 человек и несколько получили ранения".

"Зато 11 человек будут находиться на скамье подсудимых по обвинению в пособничестве указанным террористическим актам, а трое других, находящихся в настоящее время в бегах, будут осуждены в их отсутствие", - отмечается в статье.

"(...) Только после принятия закона 1986 года террористические акты стали предметом особого режима во французском законодательстве. (...) Прежде всего, чтобы избежать риска давления и угроз в адрес присяжных (...), законодательством предусмотрено представить преступления, которые квалифицируются как террористические, перед специальным судом присяжных, состоящим только из профессиональных магистратов. Следует отметить, что, помимо состава, применяемая процедура аналогична той, которая применяется в обычных судах присяжных, и в равной степени гарантирует права сторон", - указывает Планк.

"(...) Принцип заключается в том, что во время слушаний запрещено снимать, фотографировать или записывать. Такой запрет восходит к закону 1954 года, и его нарушение может привести к штрафу в размере 4500 евро и конфискации оборудования. В 1985 году этот запрет был немного смягчен законом, разрешающим запись судебного заседания, когда оно представляет интерес для судебных архивов", - поясняет эксперт.

"Судебные процессы, связанные с терроризмом, еще не записывались на видео. (...) Однако суд по делу о нападении на "Шарли Эбдо" будет записан. Антитеррористическая прокуратура сделала заявление еще до переноса даты суда", - отмечается в публикации.

"(...) В течение 20 лет кадры можно просматривать только в исторических или научных целях. Воспроизведение и распространение этих изображений будет свободным только через 50 лет после окончания судебного процесса", - сообщает издание.

"Семьи жертв и выживших в результате нападений видят в этом судебном процессе уникальный момент, чтобы высказаться, выразить свою боль и тревогу, а также получить ответы на такие вопросы, как понимание основных мотивов исполнителей, какие механизмы могли привести их к столь убийственному концу...", - указывает Планк.

"Таких ответов ждет и общество в целом. Однако вопросов много, и главные действующие лица не обязательно будут разговорчивы. Так, Салах Абдеслам, исполнитель терактов в "Батаклане" и единственный выживший среди нападавших, отказывается сотрудничать с системой правосудия", - сообщается в публикации.

"(...) Закон точно определяет правовые условия существования соучастия как содействия преступникам, и только в том случае, если суд глубоко убежден в существовании этих данных, он сможет принять участие в процессе вынесения обвинительного приговора. Таково конкретное применение принципа уголовной законности, который лежит в основе нашей пенитенциарной системы и на котором основана концепция верховенства закона", - поясняет эксперт.

"(...) Трое из обвиняемых, переданных в специальный суд присяжных, не будут находиться в кабине для подсудимых и, следовательно, не смогут ответить на многие вопросы, которые мировые судьи должны были бы им задать.

"Это Хаят Бумедиен, религиозная жена Амеди Кулибали, а также Мехди и Мохамед Белхусин, которые находятся в бегах, возможно, в Сирии или которые, как утверждается, были убиты где-то на театрах военных действий. В отсутствие официальных доказательств их смерти эти трое передаются в суд присяжных", - говорится в статье.

"Их отсутствие тем более прискорбно, что их подозревают в том, что они сыграли решающую роль в подготовке нападений. (...) Несмотря на их отсутствие, суд присяжных вынесет решение о виновности и возможном наказании этих трех главных действующих лиц при применении процедуры уголовного нарушения. Эта процедура заменила в 2004 году процедуру заочного слушания, которая, как было сочтено, противоречит Европейской конвенции о защите прав человека", - пишет Slate.fr.

"(...) Дела о терроризме дают пищу для дебатов в отношении обоснованности в области соблюдения основных принципов, на которых основывается правовое государство, таких как право на адвоката, право хранить молчание, принцип уголовной законности, право на апелляцию или право на юридическую помощь. Согласно этой теории, защита гражданина превалирует над всем, включая основные гарантии", - указывает Планк.

"Главная идея состоит в том, чтобы сказать о шизофреническом характере желания применять гарантии, связанные с правовым государством, к преступникам, целью которых является разрушение этой социальной модели", - комментирует эксперт.

"С удовлетворением следует отметить подобное направление мыслей в социальных сетях, в частности, в отношении юридической помощи, которой могут воспользоваться лица, преследуемые в судебном порядке за терроризм, как и любое другое лицо, не имеющее финансовых средств для оплаты расходов, связанных с его защитой в суде", - указывает автор статьи.

"(...) Но правовое государство или есть, или его нет. Оно не знает никаких исключений. Именно такой абсолютизм является оплотом в борьбе против авторитаризма и отмены свобод. Конечно, за такую гарантию приходится платить, и в этом заключается относительная уязвимость нашего общества. Но если продолжить и расширить слова адвоката Лоры Хайних по поводу Салаха Абдеслама: что выиграет наше общество, соблюдая эти принципы?" - задумывается эксперт.

"Сам факт того, чтобы быть демократией! Давайте обеспечим то, чтобы судебный процесс по делу "Шарли Эбдо" и последующие процессы это продемонстрировали", - резюмирует Жан-Клод Планк.