Загадка летних детей

"Раньше больше детей рождалось весной. Но сегодня больше детей появляется на свет летом. С чем это связано? Теорий существует много, однако простого объяснения нет", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"То, что раньше большинство детей рождались весной, объясняется некоторыми экспертами тем, что общество больше зависело от сельского хозяйства и сезона сбора урожая, говорит Себастьян Клюзенер, руководитель исследований о демографических изменениях и старении населения в Федеральном институте изучения народонаселения (BiB). Если летом можно было предугадать, что урожай будет хорошим, можно было позволить себе еще одного ребенка, который рождался девять месяцев спустя - весной. Кроме того, секс до брака был сильным табу. Поэтому в большинстве случаев зачатие происходило после свадьбы. А женились люди зачастую летом", - говорится в публикации.

"То, что высокая рождаемость весной отмечалась вплоть до 1970-х годов, когда сельское хозяйство уже не играло такой большой роли, может, по словам Клюзенера, быть связано с тем, что общества, руководствуясь традициями, продолжают следовать определенному поведению, даже если оно уже не имеет смысла".

"В 1960-х годах на рынке появилась противозачаточная таблетка, также был облегчен доступ к другим средствам предохранения, поясняет Джошуа Вильде из Института демографических исследований Общества Макса Планка. Доля случаев нежелательной беременности сократилась, рождение детей стало более предсказуемым".

"Впрочем, согласно исследованиям, большинство родителей предпочли бы родить ребенка весной или в начале лета, говорит Вильде. То есть планируемое рождение детей в сущности должно было бы привести к увеличению рождаемости в феврале, марте и апреле, то есть рождаемость весной повысилась бы еще больше".

"Подобные противоречия всегда встречаются в теориях о рождаемости, - отмечает издание. - (...) Согласно некоторым гипотезам, главную роль играют биологические факторы, например, качество спермы. Другие гипотезы выдвигают на передний план влияние окружающей среды, например, продолжительность дня и солнечное излучение. Вильде в свою очередь изучает влияние изменений климата на сезонное распределение рождаемости".

"В одном из исследований американские ученые обнаружили взаимосвязь между географической широтой страны и месяцем с наибольшей рождаемостью. Согласно сформулированному ими правилу, чем севернее расположена страна, тем на более ранние месяцы года будет приходиться наибольшая рождаемость. Если на момент зачатия стоят жаркие дни, происходит больше выкидышей, говорит Вильде. Поэтому в мире, который становится все более теплым и все чаще переживает периоды сильной жары, летом отмечается меньше удачных беременностей, и поэтому на весну приходится меньше рождений".

"Впрочем, этот феномен, вероятно, нельзя объяснить без учета дополнительного культурного и социального влияния, - пишет издание. - (...) Так, убедительным кажется влияние Рождества. В конце концов, за последние 40 лет большинство детей в среднем рождались через девять месяцев после праздников, в сентябре. Небольшое увеличение рождаемости в сентябре наряду с весной отмечалось и ранее. Один израильский ученый действительно обнаружил, что у еврейских и мусульманских женщин не наблюдается пика рождаемости спустя девять месяцев после Рождества. Поэтому влияние Рождества в христианских странах очевидно".

"Согласно теории, раньше преимущественное значение имели летние отпуска. Но постепенно возрастало значение отдыха и на Рождество. Поэтому в это время, в которое и без того происходило много зачатий, беременеть стало еще больше женщин. Этим можно объяснить рост летней рождаемости через девять месяцев. Впрочем, увеличение рождаемости летом и осенью характерно и для стран Южного полушария, где Рождество отмечается в летнее время года. И здесь Рождество не подходит в качестве объяснения", - пишет Der Spiegel.